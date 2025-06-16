Компания Трампа запустит виртуального оператора связи — что известно

Компания Trump Organization запустит сервис мобильной связи Trump Mobile. Она планирует выпустить смартфон американского производства T1 Phone стоимостью $499.

Об этом говорится в сообщении компании.

Запуск виртуального оператора связи компанией Трампа

Новое мобильное предприятие, о котором было объявлено в Trump Tower на Манхэттене, будет работать с использованием сетей трех основных американских операторов беспроводной связи, пишет издание Reuters.

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— Некоторые ключевые детали о предприятии, в частности о партнере семьи в бизнесе и финансовых условиях их лицензионного соглашения, не были сразу раскрыты, — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, Trump Mobile будет работать по модели виртуального оператора (MVNO) со всеми тремя ведущими компаниями на американском рынке сотовой связи. Среди них — AT&T Inc., Verizon Communications и T-Mobile.

Как утверждается, абоненты смогут пользоваться услугами Trump Mobile с помощью как T1 Phone, так и других телефонов.

В сообщении говорится, что основной тариф сервиса будет называться 47 Plan, а его стоимость составит $47,45 в месяц.

Журналисты отметили, что в США до сих пор не было значительной отечественной инфраструктуры для производства смартфонов, несмотря на силу американских технологических брендов. Это объясняется в значительной степени из-за высокой стоимости рабочей силы, сложностью цепи поставок и зависимостью от зарубежных компонентов.

В мае 2025 года Трамп пригрозил компании Apple, что введет пошлину по меньшей мере в 25%, которые продают в США, но производят за пределами Соединенных Штатов Америки. Однако пока Apple или другие крупные производители смартфонов официально не соглашались на такие условия.

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