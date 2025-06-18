Уже в третий раз: Трамп снова отложил запрет TikTok в США

США дадут TikTok еще 90 дней для продажи американских активов – президент Дональд Трамп подпишет новый указ, чтобы приложение продолжило работу. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Популярное приложение для создания и просмотра коротких видео принадлежит китайской компании ByteDance. В США TikTok уже несколько лет находится под прицелом из-за опасений по поводу безопасности данных и возможного влияния КНР.

Трамп снова отложил запрет TikTok – что известно

Это уже третья отсрочка со стороны американского лидера. Ранее дедлайн переносили с января на апрель, затем на июнь. Новое решение продлевает срок действия платформы еще на три месяца – до середины сентября.

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– Президент Трамп не хочет, чтобы TikTok прекратил работу, – заявила Левитт.

По ее словам, эти 90 дней дадут время, чтобы завершить сделку по продаже TikTok американским инвесторам и гарантировать безопасность данных пользователей в США.

Напомним, что китайская компания ByteDance должна была до 19 июня либо продать американский сегмент платформы, либо остановить работу приложения на территории США.

Некоторые сенаторы-демократы считают, что Трамп не имеет законного права продлевать срок действия запрета, и что текущее соглашение не соответствует требованиям законодательства.

Работа TikTok в США

Приложением в Соединенных Штатах пользуются около 170 млн человек. Весной стороны приблизились к соглашению о том, чтобы выделить американскую часть TikTok в новую компанию под контролем США, но Китай притормозил процесс после заявлений Трампа о новых пошлинах на китайские товары.

В мае Дональд Трамп подтвердил намерение снова отложить дедлайн. TikTok, по его словам, помог ему завоевать молодых избирателей во время кампании 2024 года.

Источник : Reuters

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