После рекордного штрафа: Apple согласилась ослабить контроль над App Store в Европе

Компания Apple готовится внести изменения в работу своего магазина приложений App Store, чтобы избежать новых штрафов от антимонопольных регуляторов Европейского Союза.

Это стало ответом на рекордный штраф в размере €500 млн, который Apple получила в апреле этого года.

Изменения в App Store – что известно

По информации осведомленных источников, Apple планирует упростить жизнь сторонним разработчикам и позволить им оставлять ссылки на свои сайты, чтобы пользователи могли покупать приложения и оформлять подписки напрямую. Сейчас компания ограничивает такие переходы и взимает комиссию со всех транзакций, происходящих внутри App Store.

Сейчас смотрят

Новые предложения Apple должны быть представлены в Еврокомиссию до 26 июня. Если компания этого не сделает, регуляторы в Брюсселе будут готовы официально обвинить ее в повторном нарушении правил.

Что предшествовало решению Apple

В апреле Apple и компания Meta были признаны нарушителями новых европейских правил — так называемого закона о цифровых рынках. Он обязывает крупные IT-компании вести себя честно и не злоупотреблять своей доминирующей позицией. Meta получила отдельный штраф в €200 миллионов за новую модель подписки “с оплатой или согласием на рекламу”.

В Apple тогда резко раскритиковали решение ЕС, обвинив регуляторов в дискриминации и “принуждении отдавать свои технологии бесплатно”. Компания даже решила подать апелляцию, оспаривая штраф в суде в Люксембурге.

В последние годы ЕС активно давит на крупные технологические компании, заставляя их открывать платформы, честно конкурировать и уважать права потребителей.

Ранее Alphabet (владелец Google) уже получила штрафы на сумму более $8 млрд. Apple также приказали выплатить Ирландии €13 млрд неуплаченных налогов. Другие компании, такие как Amazon, Microsoft и Google, тоже находятся под следствием или уже были вынуждены изменить свою политику.

Источник : Bloomberg

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.