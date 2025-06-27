Украинцев защитят от спама: Кабмин ввел новые правила для операторов связи

В Украине официально утверждены новые правила предоставления электронных коммуникационных услуг. Эти изменения призваны усилить защиту абонентов от навязчивой телефонной рекламы и спам-звонков.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Новые правила предоставления электронных коммуникационных услуг

— Правительство утвердило новые правила предоставления электронных коммуникационных услуг, которые защитят ваше личное пространство. Операторы получили инструменты для борьбы со спам-звонками и навязчивой рекламой и должны в течение нескольких месяцев их технически реализовать, — говорится в сообщении.

Согласно правилам, операторы связи теперь будут иметь возможность блокировать номера, с которых осуществляется массовое поступление звонков без предварительного согласия абонента.

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Компании, планирующие осуществлять звонки клиентам с целью продвижения услуг или товаров, должны будут заключить соответствующий договор с оператором связи и использовать только те номера, которые указаны в этом договоре.

Пользователи получат механизм для уведомления своего оператора о спам-звонках, после чего номер спамера может быть заблокирован.

Поставщики услуг связи также получили новые инструменты для ограничения подозрительных звонков еще до того, как они поступят абоненту.

Пользователи будут иметь доступ к полной информации о своих расходах через личный кабинет. Это позволит им самостоятельно отключать платные развлекательные услуги и управлять другими функциями напрямую.

В зоне боевых действий не будут блокировать SIM-карты за неуплату

Важным нововведением является также то, что украинцам, находящимся в зоне боевых действий, не будут блокировать SIM-карты за неуплату. Более того, при первом входе в сеть таким абонентам будет предоставляться бесплатный пакет связи.

Также установлены предельные лимиты на так называемый «минус» на счете, что должно обезопасить абонентов от больших и неожиданных долгов за полученные услуги.

Кроме того, новые правила регулируют вопросы качества предоставления интернет-услуг. Отныне в договоре на обслуживание должна быть четко прописана реальная скорость доступа к интернету.

В случае, если фактическая скорость окажется ниже заявленной, потребитель будет иметь право подать жалобу в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), или обратиться в суд.

В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что внедрение новых правил будет происходить постепенно. Это даст операторам достаточно времени для проведения необходимых технических доработок.

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