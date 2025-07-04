iPhone 17 — чего ждать и как Айфон 16 Pro Max изменил привычные рамки

Когда Apple что-то новое выкатывает, это не просто “ну вышел новый телефон”. iPhone 16 Pro Max не просто пошумел — он взорвал привычные рамки, задав новую планку.

И теперь грядущий iPhone 17 воспринимается как нечто сакральное, как технологическое откровение, которое вот-вот изменит наш мир.

Пока что характеристики Iphone 17 только по слухам, но мы собрали весь эксклюзив.

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Зацени iPhone 17

Когда будет 17 Iphone? Apple обычно тусит со своими новинками во вторую неделю сентября. Так что ждем что у iPhone 17 дата выхода где-то 9 сентября 2025 года.

А купить Iphone 17 можно будет уже через недельку-другую. Готовь кэш, ведь Киев, Одесса, Львов, Днепр, Винница и Запорожье просто взорвутся от предзаказов.

Раньше Apple штамповала кучу моделей, а теперь, похоже, решили быть более четкими. Забудь про Plus, он уже не в тренде.

А вот Air — это что-то новенькое, суперлегкое и при этом базово мощное. Ходят слухи, что он будет всего 5,5 мм толщиной. Ты представь, какая это уникальность?

Дизайн Айфон 17: новая обертка для новой начинки

iPhone 17 — это не просто “покрасили по-новому”. Это свежий дизайн. Базовые модели станут еще изящнее и стильнее.

Корпус все тот же алюм со стеклом сзади, но грани будут тоньше, а держать его в руке — одно удовольствие.

Говорят, блок камер сзади поменяет форму, станет прямоугольным и ляжет горизонтально. Плюс добавят сенсорную кнопку для камеры и старый добрый Action Button.

A19 и мощь: зверь под капотом

iPhone 17 будет работать на обновленном чипе A19. Это буст по производительности и экономии энергии, особенно для Apple Intelligence.

Думаю, будет 6-ядерный проц (2 мощных, 4 экономичных), 5-ядерный графон с трассировкой лучей (игры будут выглядеть, как на консоли) и 16-ядерный нейропроцессор.

ОС, скорее всего, будет iOS 26. А оперативы, говорят, будет 8 Гб в базе, но, возможно, поднимут до 12 Гб в Pro-версиях. Это значит, что телефон будет просто летать.

А еще там будет новая система охлаждения с графитовыми пластинами — прощай, перегрев. По памяти новенького ничего не планируется, все также: 128 Гб, 256 Гб, 512 Гб.

Айфон 16 Про Макс: король на троне

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Чип A18 Pro: мощь, которая не снилась конкурентам

Проц в iPhone 16 Pro Max просто разрывает, конкуренты рядом не стояли – он играет в своей собственной лиге. Он использует 3-нанометровую технологию, чтобы быть быстрее и экономичнее.

Еще есть куча крутых штук для работы с искусственным интеллектом, плюс мегабыстрый USB 3 и возможность снимать видео в профессиональном ProRes.

Дизайн: экран-гигант и титановая броня

Дисплей iPhone 16 Pro Max на 6,9 дюйма делает его реальным гигантом среди всех Айфонов.

Он создан из титана, что делает его невероятно устойчивым к повреждениям, и при этом он ощущается невесомым.

А стекло с фишкой Ceramic Shield вдвое крепче обычного, так что ему все равно на падения.

Где искать оригинальный iPhone 17 либо iPhone 16 Про Макс

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Фото: Stylus

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