TikTok готовит новую версию приложения для США перед ожидаемой продажей — СМИ

TikTok создает новую версию приложения специально для пользователей из США на фоне планов по его продаже группе американских инвесторов.

TikTok работает над новой версией мобильного приложения для пользователей в Соединенных Штатах на фоне подготовки к возможной продаже сервиса группе инвесторов из США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на издание The Information.

Сейчас смотрят

TikTok создает мобильное приложение для американцев

Этот шаг совпадает с заявлением президента США Дональда Трампа, который в пятницу сообщил, что планирует начать переговоры с Китаем в понедельник или вторник по поводу потенциальной сделки с TikTok.

По его словам, Соединенные Штаты “фактически” уже имеют соглашение о продаже популярного сервиса коротких видео.

Как пишет The Information со ссылкой на источники, компания TikTok планирует запустить новую версию приложения в американском App Store 5 сентября.

В июне Трамп продлил до 17 сентября срок, до которого китайская компания ByteDance должна избавиться от своих американских активов, связанных с TikTok.

В сообщении также отмечается, что пользователям TikTok в США придется загрузить новую версию приложения, чтобы продолжить пользоваться сервисом.

Текущая версия будет оставаться функциональной до марта 2026 года. Эти сроки могут измениться.

Компания TikTok пока не предоставила официального комментария в ответ на запрос Reuters.

Ранее TikTok уже обсуждал вариант отделения своей американской части в новую компанию, которая должна была быть в собственности и под управлением инвесторов из США.

Однако этот процесс был приостановлен после того, как Китай заявил, что не согласится на такую сделку из-за жестких торговых заявлений Трампа, в частности относительно новых пошлин на китайские товары.

Трамп добавил, что США, скорее всего, придется получить согласие Китая на эту сделку.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.