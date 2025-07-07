Apple против ЕС: компания оспаривает €500 млн штрафа за App Store

Компания Apple подала апелляцию на решение Еврокомиссии о штрафе в размере €500 млн, который был наложен за нарушение правил цифрового рынка ЕС.

В компании назвали наказание беспрецедентным и считают, что требования регулятора являются незаконными.

За что Apple получила штраф

В апреле Еврокомиссия признала, что Apple нарушила закон, получивший название Digital Markets Act, не позволяя разработчикам направлять пользователей на внешние способы оплаты за пределами App Store. Это ограничивало конкуренцию на рынке цифровых товаров.

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Apple сразу заявила о намерении обжаловать решение, а в июне обновила политику магазина приложений в ЕС, чтобы избежать новых санкций.

– Мы считаем, что решение Еврокомиссии и этот беспрецедентный штраф выходят далеко за пределы того, что требует закон. Наша апелляция покажет, что комиссия диктует нам условия ведения бизнеса, которые являются непонятными для разработчиков и вредными для пользователей, – заявили в Apple.

Что именно изменилось в App Store

С июня Apple ввела новую структуру комиссионных: 5% или 13% в зависимости от того, хочет ли разработчик, чтобы приложение отображалось в поиске, рекламных материалах или получало автоматические обновления. Отдельно взимается еще 2% в качестве платы за привлечение пользователей.

Apple отмечает, что эту модель навязали регуляторы, и что она сложна для понимания как разработчиков, так и пользователей. Компания добавляет, что ни один другой магазин приложений не имеет подобных условий.

Также теперь разработчикам разрешено более свободно рекламировать оплату цифровых товаров за пределами App Store. В то же время Apple обвиняет Еврокомиссию в “незаконном расширении” понятия steering – возможности направлять пользователей на внешние платформы для оплаты.

Apple против регуляторов

Этот конфликт – часть глобальной борьбы Apple с регуляторами. Ранее в этом году суд в Калифорнии постановил, что компания должна позволить американским разработчикам направлять пользователей на сайты для завершения покупок – что может стоить миллиарды долларов дохода.

Европейский Союз имеет долгую историю штрафов против технокорпораций. Например, Google получила более $8 млрд штрафов, а Apple ранее обязали вернуть Ирландии €13 млрд неуплаченных налогов.

Источник : Bloomberg

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