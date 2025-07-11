Roblox превращает подростков в миллионеров: как это работает

Платформа Roblox, которая начиналась как инструмент для любительского геймдева, сейчас превращается в полноценный рынок с семизначными сделками.

Молодые разработчики, часто еще подростки, создают популярные игры — и продают их за миллионы долларов.

Как молодежь зарабатывает на Roblox

В Roblox говорят, что 10 самых успешных разработчиков заработали по $36 млн за год до марта 2025-го. В целом выплаты авторам могут впервые превысить $1 млрд.

Сейчас смотрят

Это стало возможным после обновления правил в декабре, которое официально разрешило передачу прав на игры. До этого Roblox не поддерживал продажу контента между пользователями.

Сделки чаще всего заключаются через Discord, отмечает адвокат Коннор Ричардс, который сопровождал более десятка таких транзакций. По его словам, некоторые несовершеннолетние разработчики получают сотни тысяч долларов. Юрист Адам Старр добавляет, что только за последний год сопровождал около 20 продаж.

Один из самых активных покупателей Voldex начинал с приобретения Driving Empire и Ultimate Football — обе сделки стоили компании семизначные суммы. После сотрудничества с NFL игру переименовали в NFL Universe Football, что помогло значительно расширить аудиторию.

Однако успех в Roblox — непредсказуем. Популярность игры может упасть мгновенно, когда появится клон с новым функционалом. Поэтому некоторые разработчики предпочитают продать свой продукт за эквивалент одного-двух месяцев прибыли, не дожидаясь спада интереса.

Самые успешные сделки молодых разработчиков

Одним из примеров можно назвать 19-летнего автора игры Blue Lock: Rivals, созданной по мотивам аниме о футболе. Вместе с командой единомышленников он разработал игру всего за три месяца.

После релиза она собрала более миллиона одновременных игроков и приносила Roblox Corp. $5 млн в месяц. В марте игру выкупила компания Do Big Studios более чем за $3 млн. Имя автора не раскрывается.

Это не единичный случай. По словам аналитика Дэвида Тейлора, в июне 7 из 15 самых прибыльных игр на Roblox были куплены у первоначальных разработчиков.

За последние месяцы Do Big активно скупает хиты. В частности, в мае компания приобрела долю в самой популярной игре Grow a Garden, которая в июне привлекла более 21 миллиона одновременных игроков — больше, чем Fortnite.

Еще одну громкую сделку заключили в феврале. Тогда анонимный разработчик продал игру Brookhaven RP компании Voldex. По словам ее CEO Алекса Сингера, сумма превысила даже покупку Welcome to Bloxburg в 2022 году, которую оценивали в $100 млн.

Источник : Bloomberg

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.