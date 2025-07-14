OpenAI, xAI и другие разработчики ИИ получили контракты от Пентагона на $200 млн

Четыре ведущие американские компании в сфере искусственного интеллекта получили контракты от Министерства обороны США. Пентагон стремится ускорить внедрение новейших технологий в военной сфере.

Об этом пишет Bloomberg.

Пентагон будет сотрудничать с разработчиками ИИ

Главное управление цифровых и искусственных интеллектуальных технологий Пентагона сообщило, что контракты будут заключены с Google (Alphabet Inc.), OpenAI, xAI (возглавляет Илон Маск) и компанией Anthropic PBC.

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Сумма контрактов не разглашается, но известно, что максимум каждого из них составляет $200 млн.

— Интеграция уже существующих коммерческих решений в единую систему позволит ускорить использование передовых AI-решений для выполнения ключевых задач в сфере боевых действий, разведки, бизнеса и информационных систем в масштабах оборонного ведомства, — отметил руководитель подразделения Даг Матти.

Контракты открывают существенные финансовые перспективы для компаний, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта и стремятся расширить присутствие в государственном секторе.

В понедельник xAI объявила в соцсетях о запуске Grok for Government — ряда продуктов, ориентированных на продажу правительству США.

Пентагон подчеркнул, что применяет подход “сначала коммерческие решения” для ускорения внедрения AI.

Заключенные соглашения также позволят другим федеральным ведомствам использовать эти инструменты через партнерство с Администрацией общих услуг.

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