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Поражает цели на земле и в воздухе: ВСУ получили новый боевой модуль Хищник

Модуль Хижак Міноборони
Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины объявило о кодификации и допуске к эксплуатации в Вооруженных силах Украины нового дистанционно управляемого боевого модуля Хищник.

Об этомсообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Дистанционно управляемый боевой модуль Хищник: что известно

Боевой модуль Хищник — это очередная разработка отечественных производителей.

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Оснащенный пулеметами калибра 7,62 мм и установленный на стационарных позициях или мобильных платформах, он может снаряжаться боеприпасами советского образца или стандарта НАТО.

Кроме того, дистанционно управляемый модуль Хищник способен поражать цели на земле или в воздухе. Благодаря стабилизации платформы, он позволяет вести огонь высокой точности даже во время движения.

Минобороны Украины продолжает внедрять инновационные решения, направленные на модернизацию военной техники и эффективность военных операций Вооруженных сил в войне против РФ.

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Источник: Минобороны

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