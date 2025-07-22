Сотрудники NASA протестуют из-за сокращения бюджета и предупреждают об угрозах

Около 300 ученых и сотрудников NASA подписали публичное обращение, в котором раскритиковали резкое сокращение финансирования космического агентства, отмену грантов и попытки изменить систему контроля за безопасностью.

По мнению участников акции протеста, это подрывает ключевые миссии NASA, ставит под угрозу жизнь астронавтов и ведет к потере лидерства США в космической отрасли.

Документ направлен новому исполняющему обязанности главы NASA Шону Даффи – экс-конгрессмену и соратнику Дональда Трампа. Среди подписантов – не менее 55 действующих сотрудников агентства.

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О чем предупреждают активисты NASA

В письме говорится, что за последние полгода в NASA произошли “быстрые и расточительные изменения”, которые “привели к катастрофическим последствиям для персонала” и поставили под угрозу научную деятельность.

Наибольшие опасения вызывает изменение системы Technical Authority – механизма независимого контроля за безопасностью, введенного после катастрофы шаттла Columbia в 2003 году. Его хотят сделать “более эффективным”, но ученые предупреждают, что это может лишить сотрудников возможности своевременно сообщать о рисках.

Также NASA уже начало сворачивать отдельные проекты и закрывать лаборатории, даже несмотря на то, что Конгресс планирует продолжить их финансирование. По данным внутренней коммуникации, более 3 тыс. работников уже подали заявления на увольнение, а часть оборудования выводится из эксплуатации.

В письме говорится о “бессистемных сокращениях”, которые приводят к “постоянной потере возможностей США как в космосе, так и на Земле”. Также упоминается о свертывании международных проектов, в частности Lunar Gateway, и расторжении контрактов с частными партнерами.

Кроме того, сотрудники NASA критикуют отмену инициатив по разнообразию и инклюзии. По их мнению, такие программы были важны не только для атмосферы в коллективе, но и для качества научной работы.

Источник : CNN

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