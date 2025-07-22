Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Актриса театра Франко Анастасия Добрынина преждевременно ушла из жизни
Старшая дочь Поляковой вышла замуж: кто стал избранником
Усик – Дюбуа 2: текстовая онлайн-трансляция боя
Как принимали Декларацию о государственном суверенитете Украины
Марина Мелехова, редактор ленты
3 мин.

Работает как фальш-цель и разведчик: ГУР проанализировало составляющие российского БпЛА

Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

Украинские специалисты ГУР МО Украины проанализировали составляющие нового российского дрона, который выполняет функции разведчика и фальш-цели, и обнаружили, что почти все компоненты БпЛА произведены в Китае.

Компоненты нового БпЛА: что известно

По данным ГУР, БпЛА может нести боевую часть весом до 15 кг, он имеет фюзеляж в форме дельта-крыла, похожий на Shahed-136 (Герань-2), но значительно меньше по размерам.

Все основные составляющие — из Китая. Полетный контроллер с автопилотом, навигационные модули и антенны, датчик воздушной скорости и трубка Пито — от одной китайской компании CUAV Technology, которая специализируется на исследованиях, разработках и производстве системных модулей и приложений для БпЛА.

Сейчас смотрят

Интересно, что в октябре 2022 года компания официально объявила о запрете поставок своей продукции в Украину и РФ.

Однако уже в 2023 году Россия представила БпЛА вертикального взлета якобы собственной разработки, который оказался изделием из Китая, причем доступным на Aliexpress.

Эксперты отмечают, что БпЛА оснащен китайской копией австралийского модуля передачи данных RFD900x.

Устройство позволяет взаимодействовать не только с наземной станцией, но и с другими аппаратами, что существенно повышает эффективность ведения разведки.

Кроме того, многие компоненты уже использовались в предыдущих моделях, таких как Гербера, Пародия, Shahed-136 и универсальных модулях управления авиабомбами.

ГУР продолжает исследовать технологические новинки врага, предназначенные для военных целей.

Читайте также
Акцент на дронах-перехватчиках: Зеленский провел совещание по БпЛА
Володимир Зеленський

Источник: ГУР

Связанные темы:

БезпілотникиВойна в УкраинеГУРРосійська агресіяШахеди
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь