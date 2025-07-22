Работает как фальш-цель и разведчик: ГУР проанализировал составляющие российского БпЛА

Украинские специалисты ГУР МО Украины проанализировали составляющие нового российского дрона, который выполняет функции разведчика и фальш-цели, и обнаружили, что почти все компоненты БпЛА произведены в Китае.

Компоненты нового БпЛА: что известно

По данным ГУР, БпЛА может нести боевую часть весом до 15 кг, он имеет фюзеляж в форме дельта-крыла, похожий на Shahed-136 (Герань-2), но значительно меньше по размерам.

Все основные составляющие — из Китая. Полетный контроллер с автопилотом, навигационные модули и антенны, датчик воздушной скорости и трубка Пито — от одной китайской компании CUAV Technology, которая специализируется на исследованиях, разработках и производстве системных модулей и приложений для БпЛА.

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Интересно, что в октябре 2022 года компания официально объявила о запрете поставок своей продукции в Украину и РФ.

Однако уже в 2023 году Россия представила БпЛА вертикального взлета якобы собственной разработки, который оказался изделием из Китая, причем доступным на Aliexpress.

Эксперты отмечают, что БпЛА оснащен китайской копией австралийского модуля передачи данных RFD900x.

Устройство позволяет взаимодействовать не только с наземной станцией, но и с другими аппаратами, что существенно повышает эффективность ведения разведки.

Кроме того, многие компоненты уже использовались в предыдущих моделях, таких как Гербера, Пародия, Shahed-136 и универсальных модулях управления авиабомбами.

ГУР продолжает исследовать технологические новинки врага, предназначенные для военных целей.

Источник : ГУР

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