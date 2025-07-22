США ищут альтернативу SpaceX в разработке противоракетного щита Golden Dome

Администрация Дональда Трампа расширяет круг партнеров для участия в разработке масштабной системы противоракетной обороны Golden Dome, стремясь уменьшить зависимость от компании Илона Маска — SpaceX.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, Пентагон уже обратился к Amazon и крупным оборонным подрядчикам, в частности Lockheed Martin, Northrop Grumman и L3Harris.

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Проблемы в отношениях с Маском

Причиной такого шага стали обостренные отношения между Трампом и Маском. После публичной ссоры 5 июня Белый дом начал активно искать альтернативы для реализации 175-миллиардного проекта. Хотя SpaceX остается лидером в запуске спутников, ее доля в проекте может существенно уменьшиться.

— Каждый запуск в дальнейшем будет открыт для тендера, и мы должны давать шанс другим, кроме SpaceX, — заявил представитель Пентагона.

Amazon Kuiper: новый игрок в сфере обороны

Пентагон ведет переговоры с проектом Kuiper от Amazon, который пока запустил только 78 из запланированных 3 тысяч спутников. Но компания Джеффа Безоса уже позиционируется как потенциальный оборонный подрядчик.

— Проект преимущественно коммерческий, но, без сомнения, он будет иметь оборонное применение, — сказал Безос.

К программе также присоединяются традиционные оборонные компании:

Lockheed Martin: готова поддержать Golden Dome как проверенный партнер.

L3Harris: фиксирует рост интереса к своим технологиям обнаружения ракет.

Northrop Grumman: работает над компонентом космического перехвата.

Амбициозные сроки реализации

Генерал Космических сил США Майкл Гетлейн, утвержденный Сенатом 17 июля, возглавит проект. В соответствии с секретной директивой, он должен:

за 30 дней — сформировать команду;

за 60 дней — представить начальный дизайн системы;

за 120 дней — разработать полный план реализации.

Вызовы безопасности и геополитические последствия

Интеграция коммерческих игроков, таких как Kuiper, вызывает беспокойство относительно кибербезопасности. Даже сеть Starlink от SpaceX постоянно подвергается российским атакам.

— Это сложная проблема. Мы тратим значительные ресурсы на противодействие российским попыткам заглушения сигнала, — признался Илон Маск в мае 2024 года.

Golden Dome может изменить глобальный баланс сил и ускорить милитаризацию космоса, а также создать новую гонку вооружений на орбите.

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