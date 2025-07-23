Гранатометчики получили современные лазерные тренажеры — Минобороны
Министерство обороны Украины официально разрешило применение отечественной системы лазерных тренажеров для подготовки гранатометчиков.
Новая система лазерных тренажеров: что известно
Новая система тренажеров позволяет отрабатывать полный цикл подготовки — от прицеливания до выстрела без применения боевых боеприпасов.
Дальность поражения условных целей с помощью тренажера соответствует дистанции ведения огня из РПГ-7.
Кроме того, он совместим с другими учебными системами, что обеспечивает возможность интеграции в многоуровневые тренировочные комплексы. Это значительно повышает эффективность обучения бойцов ВСУ.
Гибкость и мобильность — ключевые факторы ведения боя
Полномасштабная война, развязанная Россией против Украины, кардинально изменила характер современного боя.
Сегодня успешные операции ВСУ на фронте — это результат прицельного применения артиллерии.
Благодаря современным системам управления огнем, даже ограниченное количество снарядов может привести к разрушительному эффекту.
В частности, координация между артиллеристами, аэроразведкой и пехотой позволяет проводить контрудары, уничтожая технику и личный состав врага с минимальными потерями.