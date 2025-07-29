Первое применение FPV-дронов в открытом море: ГУР показало видео уникальной операции

Спецназовцы Главного управления разведки показали видео, как впервые применили FPV-дроны в открытом море.

Украинские разведчики впервые применили FPV-дроны в открытом море: детали

Еще два года назад о морских дронах почти никто не слышал, однако Украина стала первопроходцем в разработке и боевом использовании беспилотников.

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Во время рейда у побережья Крыма 11 сентября 2024 года бойцы подразделения Raven Group в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины впервые применили FPV-дроны с лодок в открытом море.

На видео зафиксирована работа разведчиков. Благодаря новому тактическому подходу удалось подавить огневые позиции противника, расположенные на захваченной газодобывающей платформе Петр Годованец у побережья временно оккупированного Крыма.

Вследствие атаки российские войска понесли потери среди личного состава и техники.

Источник : ГУР

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