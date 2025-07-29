Первое применение FPV-дронов в открытом море: ГУР показало видео уникальной операции
Спецназовцы Главного управления разведки показали видео, как впервые применили FPV-дроны в открытом море.
Украинские разведчики впервые применили FPV-дроны в открытом море: детали
Еще два года назад о морских дронах почти никто не слышал, однако Украина стала первопроходцем в разработке и боевом использовании беспилотников.
Во время рейда у побережья Крыма 11 сентября 2024 года бойцы подразделения Raven Group в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины впервые применили FPV-дроны с лодок в открытом море.
На видео зафиксирована работа разведчиков. Благодаря новому тактическому подходу удалось подавить огневые позиции противника, расположенные на захваченной газодобывающей платформе Петр Годованец у побережья временно оккупированного Крыма.
Вследствие атаки российские войска понесли потери среди личного состава и техники.