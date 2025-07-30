ChatGPT запускает режим обучения для ответственного использования ИИ в образовании

Компания OpenAI анонсировала запуск нового режима обучения в ChatGPT, чтобы поощрить академическую добродетель и предотвратить злоупотребление искусственным интеллектом в учебных заведениях.

ChatGPT запускает режим обучения: что известно

Как сообщает The Guardian функция, доступна через панель инструментов чат-бота, направленная на то, чтобы проводить студентов по сложным темам пошагово, подобно традиционному учебному занятию.

Например, при запросе теоремы Байеса, ChatGPT уточняет уровень подготовки пользователя и его цели, прежде чем начать объяснение.

Сейчас смотрят

Этот шаг стал ответом на рост случаев академического мошенничества, связанного с использованием ИИ.

Злоупотребление ИИ в ВУЗах

По данным опроса The Guardian, в учебных заведениях Великобритании в 2023-2024 годах было выявлено почти 7000 подтвержденных случаев злоупотребления ИИ — это 5,1 на каждые 1000 студентов.

Для сравнения, в 2022–2023 годах этот показатель составил всего 1,6.

По информации OpenAI, более трети американских студентов пользуются ChatGPT, и около четверти запросов связаны с обучением, подготовкой к экзаменам или выполнением домашних заданий.

Компания подчеркивает, что новый режим не создан для того, чтобы автоматически генерировать готовые эссе или ответы на тесты.

Вместо этого он стимулирует более глубокое понимание материала. В то же время пользователи, которые игнорируют режим обучения, все еще могут получить прямые ответы, что сохраняет риски недобросовестного использования.

Джейна Девани, руководитель международного образовательного направления OpenAI, отметила, что новый функционал это попытка сделать ChatGPT союзником в процессе обучения.

– Мы точно не считаем, что эти инструменты следует использовать неправильно, и это один шаг к этому, – заявила она.

Девани также подчеркнула необходимость более широкой дискуссии в академической среде относительно адаптации систем оценки и установления четких границ ответственного использования ИИ в образовании.

Режим обучения, официально обозначенный как обучение и репетиторство, оказался особенно полезным для подготовки к экзаменам, разбору домашних заданий и усвоению новых тем.

В частности, пользователи также могут загружать изображения. К примеру, экзаменационные материалы для получения помощи.

В OpenAI сообщили, что режим был создан при участии педагогов, ученых и педагогических экспертов, однако предупредили о ошибках или непоследовательных ответах в процессе работы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.