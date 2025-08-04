В приложении Дія временно недоступны две ключевые услуги для водителей

Замена технического паспорта и перерегистрация транспортного средства через мобильное приложение Дія временно не работает.

Временно не работают две услуги в приложении Дія

Как сообщили в команде приложения Дія, сейчас уже ведется работа совместно с главным сервисным центром Министерства внутренних дел Украины, чтобы восстановить полноценное предоставление этих двух услуг для водителей.

В приложении Дія сейчас доступны две ключевые услуги для водителей:

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Замена или восстановление водительского удостоверения.

Эта услуга позволяет заменить или восстановить водительское удостоверение без необходимости посещения сервисного центра. Она доступна через электронный кабинет водителя или приложение Дія.

Назначение или отмена надлежащего пользователя транспортного средства.

Эта функция дает возможность владельцу транспортного средства назначить другому лицу право пользования его автомобилем на определенный период. Услуга доступна через приложение Дія или электронный кабинет водителя.

В команде мобильного приложения Дія заверили, что отдельно сообщат пользователям о возобновлении работы двух важных сервисов для водителей.

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