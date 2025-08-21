Google представила смартфоны серии Pixel 10 с новыми функциями ИИ

Компания Google представила смартфоны серии Pixel 10 с инструментами искусственного интеллекта, которые предугадывают потребности пользователей.

Новая функция Magic Cue от Gemini позволяет чат-боту проанализировать цифровую жизнь пользователя и вывести на экран телефона необходимую информацию именно тогда, когда она нужна.

Во время звонка в авиакомпанию Magic Cue найдет информацию о вашем бронировании в Gmail и автоматически выведет ее на экран телефона. Или когда друг напишет вам о встрече в воскресенье, Gemini предложит вариант кафе и покажет ваш календарь.

Что известно о смартфонах Pixel 10

Функция Magic Cue является частью серии обновлений искусственного интеллекта для телефонов Pixel 10, 10 Pro и 10 Pro Fold. Каждый из них оснащен новым чипом Tensor G5, который запускает Magic Cue и другие инструменты искусственного интеллекта локально на устройстве.

Лео Гебби, главный аналитик исследовательской компании CCS Insight, считает, что Google “позиционирует искусственный интеллект на устройствах эффективнее, чем любой из его конкурентов”, и что функция Magic Cue является “первым шагом к широко разрекламированным возможностям ИИ, которые уже некоторое время обещают реализовать на смартфонах”.

— Google может воспользоваться тем, что большинство пользователей Android уже имеют в своих приложениях, таких как Gmail, Календарь и Карты, большое количество личной информации, и сейчас компания объединяет эти данные более полезным способом, чем когда-либо прежде, — добавил Гебби.

Pixel 10 имеет 6,3-дюймовый OLED-экран и обновленную систему изображения, которая впервые включает 10,8-мегапиксельную 5-кратную телекамеру, благодаря чему количество камер на задней панели увеличилось до трех, по сравнению с двумя в предыдущих моделях.

Pixel 10 Pro доступен в двух размерах с экраном 6,3 или 6,8 дюйма и имеет три камеры на задней панели, включая 48-мегапиксельную телекамеру с 10-кратным оптическим зумом.

Pixel 10 Pro Fold становится одним из первых складных телефонов, обладающих полной водо- и пыленепроницаемостью IP68, которая является стандартной для обычных телефонов, поскольку Google пытается развеять опасения относительно прочности гибкого экрана. Он имеет систему камер, аналогичную Pixel 10.

Телефоны также поддерживают различные функции искусственного интеллекта для фотографирования, в том числе новую функцию Camera Coach, которая использует серверы искусственного интеллекта Google для анализа сцены перед камерой и предлагает различные варианты кадрирования, углов и освещения для более качественных фотографий.

Pixel 10 стоит от $799 долларов, а Pixel 10 Pro — от $999 и будет доступен 28 августа. Pixel 10 Pro Fold будет стоить от $1799 и поступит в продажу позже, 9 октября.

Pixel Watch 4 и Pixel Buds 2a

Google также представил смарт-часы Pixel Watch 4, в которых Gemini может выступать в роли личного ИИ-тренера. Gemini, являющийся частью нового приложения Fitbit, может создавать персонализированные планы тренировок и сна, измерять эффективность тренировок в реальном времени и отвечать на вопросы о здоровье и фитнесе в стиле чат-бота.

Pixel Watch 4 доступен в двух размерах и имеет выпуклый экран, который на 10% больше экранов предыдущих моделей. Это первые смарт-часы, которые предлагают спутниковые службы экстренной помощи SOS в случае отсутствия сети.

Это устройство также является первыми смарт-часами Google, разработанными с учетом удобства обслуживания, включая ремонт батареи и экрана. Его стоимость составляет от $349.

Между тем Pixel Buds 2a — это более дешевая версия компактных Bluetooth-наушников Google стоимостью $29. Они имеют тот же чип Tensor A1, что и наушники Buds Pro 2, а также функцию шумоподавления и встроенный ИИ-ассистент Gemini. Зарядный чехол Buds 2a также имеет сменный аккумулятор, хотя сами наушники не подлежат ремонту.

Источник : The Guardian

