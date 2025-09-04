В четверг, 4 сентября, в работе сервисов Google произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются на проблемы с поисковой системой, а также сообщают, что у них не работают YouTube, Gmail, Google Maps и Google Drive.

О сбое в Google свидетельствуют данные из сервиса Downdetector. Массовые жалобы на работу сервиса начали поступать примерно в 10:00. Большинство пользователей указывают на проблемы с поиском, а некоторые не могут войти в свою учетную запись.

Сбой в Google 4 сентября коснулся США, Турции, Болгарии, Греции, большей части юго-восточной Европы, а также некоторых районов Украины, России и Западной Европы.

Компания Google комментариев относительно масштабного сбоя своих сервисов пока не предоставляла.

Накануне во всем мире произошел сбой в работе ChatGPT. Пользователи столкнулись с сетевыми ошибками как на веб-сайте, так и в мобильном приложении чат-бота.

Источник : Reuters

