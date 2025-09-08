В Украине запустили первую государственную онлайн-платформу, которая объединяет все ключевые AI-проекты, полезные документы, актуальные новости и возможности в сфере искусственного интеллекта.

Теперь бизнес, государственные организации, научные и образовательные учреждения, международные партнеры могут напрямую присоединиться к AI-трансформации Украины.

Государственный сайт по искусственному интеллекту

Украина ставит целью войти в тройку государств мира по уровню развития и внедрения искусственного интеллекта к 2030 году. Об этом заявил Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации.

— Мы продолжаем работать над украинской LLM, уже запустили Дія.АІ в открытое бета-тестирование и формируем национальную стратегию по развитию ИИ. Сайт об искусственном интеллекте станет единой точкой доступа, где граждане, бизнес, общественные организации, научные и образовательные учреждения, международные партнеры смогут получать актуальную информацию о государственных инициативах в сфере AI и присоединяться к ним, — отметил Борняков.

На сайте будут размещены актуальные рекомендации, полезные инструменты и практические руководства по использованию ИИ в различных сферах.

У граждан будет возможность присоединиться к ведущему комитету по ИИ при Минцифры, в частности принять участие в формировании стратегии по ИИ до 2030 года, ознакомиться с компаниями, присоединившимися к регулированию ИИ, и узнать об ИИ-комьюнити в Украине. Кроме этого, платформа дает возможности для стартапов.

— Благодаря проекту SandBox компании смогут в безопасной среде протестировать на соответствие международным стандартам свои ИИ-решения и получить поддержку от государства в различных сферах: GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, DefenseTech, EdTech. В свою очередь узнать об ИИ-продуктах первого в Украине WINWIN AI CoE — Центра передового опыта по разработке и интеграции ИИ. Познакомиться с визионерами и сильнейшими командами в сфере ИИ, — пояснили в Минцифры.

Чтобы открыть для себя новые возможности искусственного интеллекта, переходите по ссылке.

Источник : Министерство цифровой трансформации

