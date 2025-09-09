Уже сегодня, 9 сентября, состоится осенняя презентация Apple 2025. На мероприятии, как ожидается, компания представит линейку смартфонов iPhone 17, новые модели Apple Watch и AirPods.

Презентация Apple 9 сентября: где смотреть

Презентация новинок Apple начнется в 20:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция будет доступна:

Лозунг осенней презентации Apple в этом году — Потрясающий (Awe dropping). Мероприятие традиционно состоится в театре имени Стива Джобса в штаб-квартире Apple в Купертино, штат Калифорния.

Что покажут на презентации Apple 9 сентября

В сети уже активно обсуждают гаджеты, которые Apple может представить на осенней презентации.

Самой ожидаемой новинкой является ультратонкий iPhone 17 Air. По данным инсайдеров, смартфон будет оснащен 6,6-дюймовым OLED-дисплеем, модемом Apple C1 и однообъективной задней камерой.

Он получит толщину всего 5,5 мм — это на 2,3 мм тоньше iPhone 16. iPhone 17 Air может стать самым тонким и легким смартфоном от Apple на сегодняшний день.

Смартфон будет представлен вместе со стандартными моделями iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Ожидается, что модели iPhone 17 Pro будут иметь новую, более прочную конструкцию с алюминиевой рамой, а также переработанный модуль задней камеры в форме планки. Все модели iPhone 17 получат обновленные чипы A19 или A19 Pro, а ProMotion может стать стандартом для всей линейки.

Помимо смартфонов, Apple также может представить Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 и Apple Watch SE 3. Таким образом, компания впервые за три года обновит все модели Apple Watch одновременно.

Среди других ожидаемых новинок — AirPods Pro 3 с обновленным дизайном, новый HomePod mini и обновленная Apple TV 4K. По слухам, AirPods могут быть оснащены функцией перевода в режиме реального времени, что позволит Apple догнать своего конкурента Google, который еще несколько лет назад добавил функцию перевода в свои наушники Pixel Buds.

Также Apple может объявить даты выхода iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe и другого своего будущего программного обеспечения.

