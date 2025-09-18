Италия стала первой страной Европейского Союза, которая ввела комплексное законодательство об искусственном интеллекте, согласованное с новым AI Act ЕС. Парламент одобрил закон, инициированный правительством Джорджии Мелони.

Принципы и сферы применения закона

Документ закрепляет использование ИИ на основе принципов безопасности, прозрачности и ориентации на человека, одновременно поддерживая инновации, защиту данных и кибербезопасность.

Новые правила охватывают медицину, труд, государственное управление, правосудие, образование и спорт.

Ключевые требования:

отслеживаемость и контроль человека над решениями ИИ;

доступ к системам ИИ детям до 14 лет только с согласия родителей;

сохранение права пациентов быть информированными, а за врачами – финальное решение в диагностике и лечении;

обязанность работодателей – информировать работников об использовании ИИ.

– Этот закон возвращает инновации в рамки общественного интереса, направляя искусственный интеллект на развитие, права и полную защиту граждан, – заявил заместитель министра цифровой трансформации Алессио Бутти.

Новые правила и санкции

Закон предусматривает уголовную ответственность за незаконное распространение контента, созданного ИИ, в частности дипфейков. Если они нанесли ущерб, виновные могут получить от 1 до 5 лет лишения свободы.

Также предусмотрены более суровые наказания за использование ИИ при краже личных данных и мошенничестве.

В сфере авторского права защита распространяется на произведения, созданные с использованием ИИ, но только при условии наличия интеллектуального труда.

В то же время текстовый и дата-майнинг разрешены только для открытых материалов или научных исследований в авторизованных учреждениях.

Кто обеспечит соблюдение закона

Контроль за развитием технологий получили Агентство по цифровым технологиям Италии и Национальное агентство по кибербезопасности, а финансовые регуляторы — Банк Италии и Consob — сохранили свои полномочия.

Закон также открывает доступ к €1 млрд из государственного венчурного фонда для инвестиций в компании, работающие в сферах ИИ, кибербезопасности, квантовых технологий и телекоммуникаций.

В то же время критики считают эту сумму мизерной по сравнению с международными программами.

Напомним, неделей ранее в Швеции заключили первое в мире лицензионное соглашение об использовании музыки, созданной искусственным интеллектом. Его подписало общество авторских прав STIM со стартапом Songfox, работающим в Стокгольме.

