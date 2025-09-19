Британская служба внешней разведки MI6 представила новый онлайн-портал Silent Courier, который работает в даркнете и создан для вербовки потенциальных информаторов, прежде всего в России.

Как работает Silent Courier

Сервис функционирует через браузер Tor и позволяет анонимно выходить на защищенную платформу обмена сообщениями с MI6.

В ведомстве пояснили, что пользователям необходимо самостоятельно заботиться о безопасности: использовать проверенные VPN и устройства, которые нельзя связать с их личностью.

В пресс-релизе британского МИД подчеркнули, что это критически важно для тех, кто находится в странах с высоким уровнем риска.

Обращение руководства и предыстория

Министр иностранных дел Великобритании Эветт Купер заявила, что страна “активизирует усилия с использованием самых современных технологий, чтобы MI6 могла вербовать новых агентов для Великобритании – в России и по всему миру”.

Официальный запуск совпал с прощальной речью главы MI6 Ричарда Мура, который покидает пост после пяти лет работы. В июле 2023 года в Праге он уже призывал российских граждан сотрудничать с британской разведкой.

Подобные методы в прошлом году применило и ЦРУ, которое также создало анонимный канал в сети Tor для получения секретной информации.

Источник : CNN

