Американский производитель чипов Nvidia объявил о намерении инвестировать до $100 млрд в компанию OpenAI и обеспечить ее оборудованием для дата-центров, где хранятся и обрабатываются огромные массивы данных.

Обе компании подтвердили сделку, сообщает Reuters.

Детали соглашения Nvidia и OpenAI

По словам осведомленного источника, договоренность предусматривает два взаимосвязанных этапа. Сначала Nvidia инвестирует в OpenAI через неконтрольные (non-voting) акции.

Полученные средства OpenAI сможет потратить на закупку чипов Nvidia, необходимых для удержания лидерства в условиях жесткой конкуренции.

– Все начинается с вычислительных мощностей. Инфраструктура станет основой экономики будущего, и мы будем использовать то, что строим с Nvidia, чтобы создавать новые прорывы в ИИ и делать их доступными для людей и бизнеса в масштабе, – подчеркнул в заявлении гендиректор OpenAI Сэм Альтман.

Компании подписали письмо о намерениях развернуть не менее 10 гигаватт систем Nvidia для OpenAI. Это соответствует энергопотреблению более 8 млн американских домохозяйств. Nvidia планирует вложить первые $10 млрд сразу после окончательного согласования деталей.

Реакция рынка на сделку

На фоне новости акции Nvidia выросли на 4,4% и достигли рекордного внутридневного максимума. Рост продемонстрировали и Oracle (+6%), которая сотрудничает с OpenAI, Microsoft и SoftBank в рамках масштабного проекта Stargate стоимостью $500 млрд для создания глобальной сети дата-центров.

Ожидается, что первые поставки оборудования Nvidia состоятся не ранее второй половины 2026 года. Тогда компания начнет развертывание платформы Vera Rubin с гигаваттом мощностей.

Аналитики положительно оценили сделку для Nvidia, но в то же время обратили внимание на возможные риски.

– Это помогает OpenAI реализовать очень амбициозные планы по инфраструктуре и гарантирует Nvidia рынок сбыта. Но в то же время возникают опасения по поводу “замкнутого круга”, когда инвестиции компании фактически возвращаются через закупки чипов, – отметил Стейси Расгон из Bernstein.

Известно, что OpenAI, как и Google или Amazon, работает над созданием собственных ИИ-чипов совместно с Broadcom и TSMC. По данным Reuters, новое соглашение не отменяет этих планов. После объявления акции Broadcom снизились на 0,8%.

Сделка и монополия

Это уже не первый масштабный шаг Nvidia. В октябре 2024 года компания поддержала OpenAI в раунде финансирования на $6,6 млрд и объявила о партнерстве с Intel.

Нынешнее соглашение может привлечь внимание антимонопольных органов США. В середине 2024 года Минюст и Федеральная торговая комиссия договорились о возможности расследований в отношении роли Microsoft, OpenAI и Nvidia в индустрии ИИ.

– Это соглашение может закрепить монополию Nvidia в сфере чипов, используя лидерство OpenAI в программном обеспечении. Это создаст дополнительные барьеры для конкурентов вроде AMD, — предупреждает эксперт по антимонопольному праву Андре Барлоу.

В то же время администрация президента США Дональда Трампа придерживается либерального подхода к регулированию и пока избегает жестких ограничений для рынка искусственного интеллекта.

