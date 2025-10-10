В ночь на 10 октября Киев и девять областей Украины оказались под комбинированной атакой со стороны страны-террориста. В этих регионах ввели графики аварийных отключений электроэнергии, однако украинцы оставались на связи.

Как оставаться на связи во время блэкаута

Как сообщили в Министерстве цифровой информации, операторы мобильной связи заранее подготовились к возможным отключениям.

— Их инженерные бригады работают в усиленном режиме, а базовые станции переходят на аккумуляторные батареи и генераторы, чтобы обеспечить украинцев критически важной связью, — отметили в ведомстве.

Министерство также дало несколько советов, как подготовиться к блэкаутам и не остаться без связи.

Совет №1. Заранее загрузите Карту пунктов несокрушимости в приложении Дія — с главного экрана.

Это поможет быстро найти ближайшее место, где можно зарядить телефон, подключиться к интернету или позвонить родным.

Совет №2. Чтобы иметь стабильный домашний интернет даже во время длительных отключений электроэнергии, подключитесь к провайдеру, который использует технологию XPON.

Она позволяет поддерживать интернет-связь до 72 часов во время отключений электроэнергии.

Проверить, поддерживает ли ваш провайдер XPON, можно на интерактивной карте от Минцифры и ЛУН.

Если технология доступна, приобретите повербанк и подключите его к роутеру и абонентскому терминалу ONU — это обеспечит автономную работу вашей сети.

Совет №3. Если связь вашего оператора ухудшилась или пропала из-за перегрузки сети или повреждения станций, воспользуйтесь национальным роумингом.

Благодаря ему можно подключиться к сети любого другого доступного оператора.

Как это сделать:

отключите автовыбор сети. На Android: Настройки → Мобильная сеть (или Подключение) → Оператор. На iOS: Параметры → Сотовые данные → Выбор сети;

выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL;

если подключиться не удалось, попробуйте еще раз или выберите другую сеть;

проверьте, работают ли исходящие звонки и SMS.

