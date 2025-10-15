Китайские ученые разработали искусственный интеллект, который помогает людям с нарушением слуха общаться без барьеров.

Стартап Limitless Mind создал платформу для перевода письменного текста на жестовый язык и наоборот, пишет South China Morning Post.

Как работает инновация

Разработка использует легкую ИИ-модель, которая может работать на мобильных устройствах или интегрироваться в умные очки. Виртуальные аватары переводят текст на жестовый язык или показывают его в режиме реального времени — это позволяет людям легче понимать собеседника.

Проект уже заинтересовал местные власти и индустриальные парки, которые готовы поддержать его коммерческое внедрение. Как отмечает инициатор и руководитель стартапа Limitless Mind Сю Цзюнлун, его команда стремится не просто создавать новые технологии, а разрабатывать решения, отвечающие реальным общественным потребностям.

– Такие инструменты помогут студентам с инвалидностью учиться эффективнее, пациентам – облегчат общение с врачами, а на работе – уменьшат риск дискриминации, – пояснил Сю Цзюнлун.

Команда также работает над технологиями, которые смогут распознавать движения губ и преобразовывать их в текст, а в будущем — даже интерпретировать сигналы мозга в слова. Такие решения могут стать прорывом для людей с нарушениями речи или движения.

По прогнозу, опубликованному в Chinese Medical Journal, к 2060 году более 240 млн жителей Китая могут иметь различные степени потери слуха – это вдвое больше, чем в 2015-м. Именно поэтому ученые подчеркивают важность развития инклюзивных технологий уже сегодня.

ИИ для эмпатии и поддержки

Еще одно направление исследований команды — создание систем эмоциональной поддержки. Совместно с компанией Mind with Heart Robotics они разрабатывают роботов-компаньонов и электронных “домашних любимцев”, которые анализируют выражение лица человека и распознают его эмоциональное состояние. Это может помочь, в частности, детям с аутизмом, которым сложно выражать чувства.

Команда китайских разработчиков и ученых также исследует использование искусственного интеллекта в медицинской диагностике — алгоритмы обучают распознавать незначительные изменения лица, которые могут свидетельствовать о заболевании.

Ранее стало известно, что ученые Европейской лаборатории молекулярной биологии создали технологию с использованием ИИ, которая, опираясь на закономерности в медицинских историях болезней, может прогнозировать риск развития более тысячи патологий с точностью 70%.

