єМалятко и выписки не будут работать: в Дії временно приостановили часть услуг ГРАГС
На портале Дія временно не будут работать отдельные онлайн-сервисы ГРАГС. Это связано с реорганизацией в структуре отделов.
Ограничения будут действовать в семи западных областях: Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой.
Какие услуги недоступны в Дії
Во время технических изменений граждане не смогут воспользоваться следующими онлайн-сервисами:
- оформление комплексной услуги єМалятко;
- получение выписки о рождении;
- выписки об изменении имени;
- выписки о браке;
- выписки о расторжении брака;
- выписки о смерти;
- повторная выдача свидетельств из ДРАЦС, в частности свидетельства о рождении, изменении имени, браке, расторжении брака и смерти.
Что делать пользователям, которые уже подали заявление
Если вы уже заказали одну из этих услуг и оплатили ее стоимость, стоит проверить, подписано ли и отправлено заявление, объясняют в Министерстве юстиции. Сделать это нужно до начала технической паузы, чтобы отдел ГРАГС успел обработать запрос.
Если этого не сделать вовремя, после возобновления сервисов придется подать новое заявление или обратиться в соответствующий отдел ГРАГС с квитанцией об оплате, чтобы получить заказанный документ.
В Минюсте обещают сообщить о возобновлении работы сервисов в соцсетях сразу после завершения технических работ.
Ранее подобные ограничения уже вводились – в начале октября временно не работали отдельные сервисы ГРАГС в Киеве и еще пяти областях.
Фото: Дія