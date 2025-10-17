На портале Дія временно не будут работать отдельные онлайн-сервисы ГРАГС. Это связано с реорганизацией в структуре отделов.

Ограничения будут действовать в семи западных областях: Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой.

Какие услуги недоступны в Дії

Во время технических изменений граждане не смогут воспользоваться следующими онлайн-сервисами:

оформление комплексной услуги єМалятко;

получение выписки о рождении;

выписки об изменении имени;

выписки о браке;

выписки о расторжении брака;

выписки о смерти;

повторная выдача свидетельств из ДРАЦС, в частности свидетельства о рождении, изменении имени, браке, расторжении брака и смерти.

Что делать пользователям, которые уже подали заявление

Если вы уже заказали одну из этих услуг и оплатили ее стоимость, стоит проверить, подписано ли и отправлено заявление, объясняют в Министерстве юстиции. Сделать это нужно до начала технической паузы, чтобы отдел ГРАГС успел обработать запрос.

Если этого не сделать вовремя, после возобновления сервисов придется подать новое заявление или обратиться в соответствующий отдел ГРАГС с квитанцией об оплате, чтобы получить заказанный документ.

В Минюсте обещают сообщить о возобновлении работы сервисов в соцсетях сразу после завершения технических работ.

Ранее подобные ограничения уже вводились – в начале октября временно не работали отдельные сервисы ГРАГС в Киеве и еще пяти областях.

