Сотни общественных деятелей, среди которых соучредитель Apple Стив Возняк и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, призвали приостановить разработку суперинтеллекта, который превзойдет человека практически во всех когнитивных задачах.

Заявление против разработки суперинтеллекта

Более 1 тыс. человек, включая лидеров технологической отрасли, подписали заявление с призывом запретить разработку суперинтеллекта.

Среди подписантов — ученые Йошуа Бенжио и Джефф Гинтон, которых считают “крестными отцами” современного искусственного интеллекта. Заявление также поддержали ведущие исследователи в области ИИ, такие как Стюарт Рассел из Калифорнийского университета в Беркли.

Они предупреждают, что перспектива появления суперинтеллекта “вызывает опасения, начиная от экономического упадка и потери власти людьми, потери свободы, гражданских прав, достоинства и контроля, до рисков для национальной безопасности и даже потенциального исчезновения человечества”.

Подписанты призывают запретить разработку суперинтеллекта до тех пор, пока не будет широкой общественной поддержки этой технологии и научного консенсуса относительно возможности ее безопасного создания и контроля.

Кроме ученых и деятелей в области искусственного интеллекта и технологий, заявление подписали медийные личности, религиозные лидеры и политики. В списке, который продолжает пополняться, можно увидеть герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл.

