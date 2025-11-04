Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №12094, устанавливающий новые правила контроля качества мобильного интернета и связи.

Документ поддержали 263 народных депутата.

Что предусматривает закон №12094

Закон вводит официальный показатель скорости интернета, по которому будут проверять работу операторов. Украинцы смогут самостоятельно тестировать качество связи через смартфоны – результаты будут автоматически поступать в Нацкомиссию по регулированию электронных коммуникаций для анализа и реагирования.

Сейчас смотрят

Также упрощается строительство базовых станций в селах – после отмены моратория на проверки операторы смогут быстрее расширять сети.

Кроме того, национальный роуминг останется доступным даже после завершения военного положения, чтобы обеспечить связь во время кризисных ситуаций или блэкаутов.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал принятый закон важным шагом к бесперебойному интернету для всех украинцев.

– Быстрый и стабильный мобильный интернет должен быть в каждом уголке страны – в городах, селах и даже когда вы в дороге, – сказал он.

Закон, который должен подписать президент Украины, также предусматривает создание национального центра оперативного управления коммуникационными сетями на случай чрезвычайных ситуаций и штрафы для операторов, нарушающих стандарты качества.

Источник : Верховная Рада

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.