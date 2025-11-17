Основатель Википедии Джимми Уэйлс покинул интервью всего через 48 секунд после его начала.

Причиной стал вопрос журналиста Тило Юнга о том, является ли он основателем или соучредителем Википедии.

Джимми Уэйлс резко завершил интервью

Во время записи интервью для немецкого шоу Jung & Naiv Уэйлс представился как “основатель Википедии”. В ответ Юнг сразу переспросил, корректно ли называть его именно так.

Это заметно раздражило гостя, который заявил, что вопрос «не имеет никакого значения» и он уже неоднократно отвечал на него.

В первых репликах Уэйлс назвал уточнение журналиста “самым тупым вопросом”, подчеркнув, что ему все равно, как именно его называют.

Юнг пытался выяснить, существует ли какой-либо спор относительно участия Уэйлса и Ларри Сенгера в создании Википедии, но услышал ответ, что “никаких дискуссий нет”.

Когда журналист повторил вопрос еще раз, Уэйлс завершил разговор.

– Я ответил на это уже четыре раза. С меня хватит. Спасибо, – сказал он, взял телефон со стола и вышел из студии.

Тило Юнг, который остался один перед камерой, отметил, что это было самое короткое интервью в истории его программы. К слову, шоу Jung & Naiv известно стилем намеренно простых или наивных вопросов, которые часто сбивают гостей с толку.

В 2015 году Юнг объяснял, что создает образ “неподготовленного журналиста”, чтобы получить от собеседников более искренние реакции.

Предыстория вопроса о статусе основателя Википедии

Джимми Уэйлс и Ларри Сенгер создали Википедию в 2001 году. Их предыдущий проект Nupedia не развился, поэтому они перешли к модели открытой онлайн-энциклопедии.

Сенгер покинул команду через год и с тех пор регулярно критикует Википедию, заявляя, что она утратила стандарты и имеет политический уклон.

Ранее он говорил, что платформа изменилась после его ухода, а The Washington Post отмечало, что Сенгера могли фактически отстранить еще в начале работы.

Сам Уэйлс остается публичным лицом проекта и почетным председателем Wikimedia Foundation. Он признает, что у Википедии есть недостатки, но подчеркивает ее прозрачность.

Фото: скриншот из проекта Jung & Naiv

Источник : Daily Mail

