Европейская комиссия приняла новый регламент 2025/2052, который утверждает обновленные правила для внешних блоков питания, беспроводных зарядок, зарядных станций для батарей и USB-C кабелей.

Главное изменение – большинство зарядных устройств мощностью до 100 Вт должны работать через порт USB-C или USB-PD. Новые требования вступят в силу 14 декабря 2028 года.

Что именно меняется

На устройствах появится логотип Common Charger, который будет показывать, что зарядку можно использовать с различными гаджетами.

Производители должны четко указывать максимальную мощность каждого USB-C порта, а на кабелях должна быть маркировка 60W или 240W – в зависимости от того, какую мощность они поддерживают.

Новые требования распространяются также на блоки питания для модемов, роутеров, игровых консолей и части мониторов, если они работают через внешний преобразователь.

В то же время некоторые специализированные зарядные блоки не обязаны иметь USB-C. Речь идет об устройствах для работы во влажных условиях, для детских товаров, отдельного профессионального оборудования и продукции, которая имеет нестандартные электрические характеристики или особые требования безопасности.

Цель и дата нововведения

В Евросоюзе стремятся сделать зарядные устройства более универсальными и долговечными, уменьшить количество электронных отходов и упростить жизнь пользователям.

Также ожидается сокращение расходов, ведь один блок питания можно будет использовать для разных устройств.

Это является продолжением действующей политики ЕС. С 2024 года смартфоны и планшеты, продаваемые на территории Европейского союза, должны иметь USB-C, а с 2026 года этот стандарт станет обязательным для ноутбуков.

Новые нормы заработают поэтапно. Для большинства устройств дата неизменна – 14 декабря 2028 года. Отдельные категории, в частности USB-PD зарядки мощностью более 100 Вт, будут иметь дополнительный переходный период до 2030 года.

В день старта новых требований старый регламент 2019/1782 утратит силу.

