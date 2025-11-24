ЕС переходит на единый стандарт зарядок – что изменится с 2028 года
- Большинство зарядных устройств до 100 Вт будут работать через USB-C или USB-PD.
- На зарядных устройствах появится новый логотип Common Charger.
- Новые нормы будут вводиться поэтапно с 14 декабря 2028 года.
Европейская комиссия приняла новый регламент 2025/2052, который утверждает обновленные правила для внешних блоков питания, беспроводных зарядок, зарядных станций для батарей и USB-C кабелей.
Главное изменение – большинство зарядных устройств мощностью до 100 Вт должны работать через порт USB-C или USB-PD. Новые требования вступят в силу 14 декабря 2028 года.
Что именно меняется
На устройствах появится логотип Common Charger, который будет показывать, что зарядку можно использовать с различными гаджетами.
Производители должны четко указывать максимальную мощность каждого USB-C порта, а на кабелях должна быть маркировка 60W или 240W – в зависимости от того, какую мощность они поддерживают.
Новые требования распространяются также на блоки питания для модемов, роутеров, игровых консолей и части мониторов, если они работают через внешний преобразователь.
В то же время некоторые специализированные зарядные блоки не обязаны иметь USB-C. Речь идет об устройствах для работы во влажных условиях, для детских товаров, отдельного профессионального оборудования и продукции, которая имеет нестандартные электрические характеристики или особые требования безопасности.
Цель и дата нововведения
В Евросоюзе стремятся сделать зарядные устройства более универсальными и долговечными, уменьшить количество электронных отходов и упростить жизнь пользователям.
Также ожидается сокращение расходов, ведь один блок питания можно будет использовать для разных устройств.
Это является продолжением действующей политики ЕС. С 2024 года смартфоны и планшеты, продаваемые на территории Европейского союза, должны иметь USB-C, а с 2026 года этот стандарт станет обязательным для ноутбуков.
Новые нормы заработают поэтапно. Для большинства устройств дата неизменна – 14 декабря 2028 года. Отдельные категории, в частности USB-PD зарядки мощностью более 100 Вт, будут иметь дополнительный переходный период до 2030 года.
В день старта новых требований старый регламент 2019/1782 утратит силу.