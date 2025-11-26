Правительство приняло постановление, которое меняет процедуру получения компенсаций за поврежденное жилье в рамках программы єВідновлення.

Документ отменяет требование обязательного коллективного согласия всех совладельцев жилья, которое годами оставалось одной из главных причин задержек.

Кто-то из совладельцев мог уехать за границу, не выходил на связь или не имел доступа к документам. В результате люди, которые фактически проживали в поврежденном жилье, не могли подать заявление и начать ремонт.

Что меняет постановление Кабмина

Согласно новым правилам, подать заявление на компенсацию сможет один из совладельцев. После этого документ автоматически считается поданным от имени всех остальных.

Если они не присоединились к заявлению и не подали письменных возражений, комиссия будет иметь возможность принять решение о выплате.

Вместе с тем на получателя компенсации возлагается ответственность привести жилье в пригодное состояние в соответствии с утвержденным чеклистом. Такие требования будут действовать для того, чтобы средства направлялись именно на ремонт, а объекты восстанавливались в соответствии с определенными техническими критериями.

Правительство сообщит отдельно, когда именно новые правила вступят в силу. После этого подать заявление на єВідновлення можно будет одним кликом в приложении Дія.

Что такое єВідновлення

Напомним, что єВідновлення – это государственная программа, которая предоставляет компенсацию украинцам за поврежденное или разрушенное жилье в результате войны.

Проект действует с 10 мая 2023 года и предусматривает два основных направления: денежную помощь на ремонт (для поврежденного жилья) и жилищные сертификаты (для полностью разрушенного). За два года работы программы ею воспользовались почти 100 тыс. семей.

Источник : Министерство цифровой трансформации

