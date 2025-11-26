Астрономы заявили, что космический телескоп NASA Fermi зафиксировал гамма-лучи, которые имеют форму и энергию, характерные для темной материи.

Исследование опубликовано в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Если результаты подтвердятся, это может стать первым прямым наблюдением самой загадочной субстанции Вселенной.

Темная материя составляет примерно 85% всей материи во Вселенной, остальные 15% приходятся на привычные нам звезды, планеты и атомы.

Сейчас смотрят

Ее существование впервые предположили еще в 1930-х, когда ученые увидели, что галактики вращаются быстрее, чем позволяет видимая масса. Но увидеть ее непосредственно до сих пор не удавалось.

Что увидели исследователи

Автор исследования, астрофизик Томонори Тотани из Токийского университета, проанализировал данные Fermi и обнаружил поток гамма-лучей с энергией около 20 гигаэлектронвольт, который формирует вокруг центра Млечного Пути сферическую гало-структуру. Именно так, по теории, должно выглядеть скопление темной материи.

Энергетические характеристики сигнала совпадают с тем, что должно возникать при столкновении гипотетических частиц темной материи – WIMPs, массой примерно в 500 раз большей, чем протон. В таких столкновениях частицы могут “аннулировать” друг друга и испускать гамма-лучи.

По словам Тотани, наблюдаемые свойства «очень похожи» на предсказанный след темной материи.

Осторожный оптимизм ученых

Научное сообщество отмечает – этого сигнала еще недостаточно, чтобы объявить о прорыве. Подобные гамма-лучи могут генерировать и другие процессы в центре галактики, где много фоновых источников.

Ключевым тестом должен стать поиск такого же сигнала в карликовых галактиках – там темной материи много, а постороннего излучения мало. Пока подобных совпадений не зафиксировано, поэтому коллеги Тотани призывают не спешить с выводами.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.