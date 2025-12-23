Украина улучшила позиции в мировом рейтинге искусственного интеллекта
- Украина за год поднялась на 14 позиций в мировом рейтинге по ИИ.
- В общем списке Украина заняла 40 место среди 195 государств.
- Уровень цифровизации государственных сервисов в Украине составляет 99,63%.
Украина за год поднялась на 14 позиций в мировом рейтинге по искусственному интеллекту. Речь идет о Government AI Readiness Index 2025, который ежегодно публикует британская аналитическая компания Oxford Insights.
В общем рейтинге Украина находится на 40-м месте среди 195 стран и вошла в десятку лидеров по искусственному интеллекту в Восточной Европе.
Уровень цифровизации в Украине
В отчете указано, что уровень цифровизации государственных сервисов в Украине составляет 99,63%. Также аналитики оценили соответствие украинского законодательства международным стандартам в 92,25%.
По этим показателям Украина опережает страны, возглавляющие общий рейтинг, в частности США и Великобританию.
Отдельное внимание авторы исследования уделили оборонному сектору. В отчете говорится об активном внедрении искусственного интеллекта в направлении defense tech и использовании цифровых решений для нужд безопасности и обороны.
Какие решения с ИИ заработали в Украине
Результаты рейтинга прокомментировал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, в течение года в Украине запустили ряд практических решений в сфере искусственного интеллекта.
– Запустили Дія.АІ – первого в мире национального AI-ассистента по государственным услугам. Создаем национальную LLM и строим инфраструктуру AI Factory. Интегрируем AI в Мрію, Дію, проекты экосистемы Минцифры и государственные процессы, – подытожил Федоров.
В дальнейшем в Украине планируют презентовать Стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года, запустить AI-ассистента непосредственно в приложении Дия и представить национальную языковую модель, которой сейчас ищут имя.