Украина за год поднялась на 14 позиций в мировом рейтинге по искусственному интеллекту. Речь идет о Government AI Readiness Index 2025, который ежегодно публикует британская аналитическая компания Oxford Insights.

В общем рейтинге Украина находится на 40-м месте среди 195 стран и вошла в десятку лидеров по искусственному интеллекту в Восточной Европе.

Уровень цифровизации в Украине

В отчете указано, что уровень цифровизации государственных сервисов в Украине составляет 99,63%. Также аналитики оценили соответствие украинского законодательства международным стандартам в 92,25%.

По этим показателям Украина опережает страны, возглавляющие общий рейтинг, в частности США и Великобританию.

Отдельное внимание авторы исследования уделили оборонному сектору. В отчете говорится об активном внедрении искусственного интеллекта в направлении defense tech и использовании цифровых решений для нужд безопасности и обороны.

Какие решения с ИИ заработали в Украине

Результаты рейтинга прокомментировал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, в течение года в Украине запустили ряд практических решений в сфере искусственного интеллекта.

– Запустили Дія.АІ – первого в мире национального AI-ассистента по государственным услугам. Создаем национальную LLM и строим инфраструктуру AI Factory. Интегрируем AI в Мрію, Дію, проекты экосистемы Минцифры и государственные процессы, – подытожил Федоров.

В дальнейшем в Украине планируют презентовать Стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года, запустить AI-ассистента непосредственно в приложении Дия и представить национальную языковую модель, которой сейчас ищут имя.

Источник : Министерство цифровой трансформации

