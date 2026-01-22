Астронавтка NASA Сунита Уильямс, которая стала известна на весь мир из-за вынужденного девятимесячного пребывания на МКС, официально завершила свою карьеру.

Она ушла в отставку после 27 лет работы в космическом агентстве.

В NASA уточнили, что формально Сунита вышла на пенсию еще 27 декабря 2025 года, но официально объявили об этом только сейчас.

Руководитель NASA Джаред Айзекман назвал ее первопроходцем, которая своей лидерской работой на станции проложила путь для будущих коммерческих миссий.

В ловушке на МКС

Последняя миссия Суни Уильямс стала самой обсуждаемой в ее карьере. В июне 2024 года она вместе с коллегой Бутчем Уилмором отправилась на Международную космическую станцию (МКС) на борту нового корабля Boeing Starliner.

Это был первый пилотируемый тестовый полет капсулы, и планировалось, что астронавты проведут на орбите всего восемь дней.

Однако во время стыковки у корабля возникли проблемы с двигателями. Из-за опасений за безопасность экипажа NASA решило вернуть капсулу на Землю пустой в сентябре 2024 года.

Суни и Бутч остались на станции намного дольше, чем ожидали — в общей сложности они провели там 286 дней.

Домой астронавты вернулись только в марте 2025 года на корабле Dragon компании SpaceX. Несмотря на такую задержку, Уильямс отмечала, что организм быстро адаптировался к длительному пребыванию в невесомости благодаря ее предыдущему опыту.

Рекорды и достижения Суниты Уильямс

Суни Уильямс пришла в NASA в 1998 году, имея за плечами опыт пилота Военно-морских сил США. За свою карьеру она совершила три больших полета на МКС. Первый из них состоялся в 2006 году на шаттле Discovery.

В общей сложности Уильямс провела в космосе 608 дней, что является вторым результатом по продолжительности пребывания на орбите в истории NASA.

Суни установила рекорд среди женщин по времени пребывания в открытом космосе — 62 часа и 6 минут (четвертый результат среди всех астронавтов агентства).

Сама Сунита Уильямс называет свою работу большой честью. Она неоднократно подчеркивала, что, несмотря на все сложности и изменение планов, космос остается ее самым любимым местом.

Источник : NBC News

