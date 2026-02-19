В пятницу, 20 февраля, с 00:00 до 03:00 приложение Резерв+ временно не будет работать.

В этот период в реестре Оберіг будут проводиться плановые технические работы, сообщили в Минобороны Украины.

Резерв+ не будет работать 20 февраля 2026 года

Во время технических работ доступ к сервисам Резерв+ будет приостановлен. В частности, невозможно будет воспользоваться функциями приложения или осуществить обновление электронного военно-учетного документа.

После завершения работ в 03:00 сервисы возобновят работу в обычном режиме.

Как подготовиться к временному отключению

Чтобы электронный военно-учетный документ был доступен даже во время технической паузы, пользователям советуют заранее скачать PDF-версию.

Для этого нужно на главном экране приложения нажать плюс и выбрать пункт Скачать PDF.

Напомним, после проведения плановых технических работ с 00:00 до 03:00 20 февраля Резерв+ снова будет работать в обычном режиме.

В целом в Резерв+ можно обновлять персональные данные без посещения ТЦК. Также приложение содержит информацию из реестра военнообязанных, призывников и резервистов системы Оберіг.

Фото: Резерв+

