Резерв+ не будет работать 20 февраля: когда возобновят работу приложения
- Приложение Резерв+ не будет работать в течение нескольких часов.
- В это время в реестре Оберіг будут проводиться плановые технические работы.
- Пользователи не смогут получить услуги или обновить ID.
В пятницу, 20 февраля, с 00:00 до 03:00 приложение Резерв+ временно не будет работать.
В этот период в реестре Оберіг будут проводиться плановые технические работы, сообщили в Минобороны Украины.
Резерв+ не будет работать 20 февраля 2026 года
Во время технических работ доступ к сервисам Резерв+ будет приостановлен. В частности, невозможно будет воспользоваться функциями приложения или осуществить обновление электронного военно-учетного документа.
После завершения работ в 03:00 сервисы возобновят работу в обычном режиме.
Как подготовиться к временному отключению
Чтобы электронный военно-учетный документ был доступен даже во время технической паузы, пользователям советуют заранее скачать PDF-версию.
Для этого нужно на главном экране приложения нажать плюс и выбрать пункт Скачать PDF.
Напомним, после проведения плановых технических работ с 00:00 до 03:00 20 февраля Резерв+ снова будет работать в обычном режиме.
Ранее Факты ICTV объясняли, что следует делать тем, кто имеет право на отсрочку, но не получил уведомление о ее автоматическом продлении в приложении.
В целом в Резерв+ можно обновлять персональные данные без посещения ТЦК. Также приложение содержит информацию из реестра военнообязанных, призывников и резервистов системы Оберіг.
Фото: Резерв+