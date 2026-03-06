Стриминговый сервис Apple Music вводит новые правила для музыкальной индустрии.

Теперь лейблы и дистрибьюторы должны ставить специальные метки прозрачности (transparency tags), если контент был создан с помощью искусственного интеллекта.

Этот шаг стал ответом на стремительный рост количества ИИ-генерируемой музыки, которая буквально наполняет цифровые платформы.

Как будет работать новая маркировка

Apple будет требовать отчитываться об использовании ИИ в случаях, когда “существенная часть” контента была создана нейросетями.

Ответственность за определение того, что именно считать ИИ-контентом, компания пока возлагает на сами лейблы и поставщиков музыки.

Метки прозрачности будут применяться в четырех категориях:

обложки альбомов;

непосредственно песни (аудиозаписи);

музыкальные композиции (включая тексты песен);

музыкальные клипы.

В Apple отмечают, что это только первый шаг. Данные из этих меток помогут индустрии разработать четкие правила и политику использования искусственного интеллекта в будущем.

Почему ИИ стал проблемой для стримингов

Масштабы появления “искусственной” музыки впечатляют. Например, сервис Suno, который оценивают в $2,45 млрд, ежедневно генерирует около 7 млн песен. Это означает, что каждые две недели платформа создает объем контента, равный всему каталогу Spotify.

Другие крупные игроки рынка уже начали борьбу с этим явлением. Spotify удаляет треки, имитирующие голоса известных артистов без их согласия, и активно чистит платформу от спама (за год удалено 75 млн таких записей).

Deezer запустил собственный инструмент обнаружения ИИ. По данным компании, доля ИИ-контента среди новых загрузок достигла 39%. Сервис стремится помешать мошенникам присваивать роялти, которые должны получать реальные исполнители.

Протесты артистов и судебные иски

Музыкальное сообщество воспринимает экспансию нейросетей враждебно. Артисты запустили кампанию Скажи нет Suno, обвиняя разработчиков в “выкачивании” мировой культуры без разрешения. Они утверждают, что “ИИ-мусор” размывает доходы настоящих авторов.

Кроме того, крупнейшие мировые лейблы подали иски против разработчиков ИИ-сервисов (Suno и Udio), обвиняя их в обучении моделей на защищенных авторским правом материалах.

Впрочем, некоторые компании уже ищут компромисс: так, Warner Music Group недавно урегулировала иск против Suno, договорившись о партнерстве для совместной разработки ИИ-моделей.

Более того, в Швеции заключили первое в мире лицензионное соглашение об использовании музыки, созданной искусственным интеллектом. Его подписало общество авторских прав STIM со стартапом Songfox, работающим в Стокгольме.

