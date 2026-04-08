Сколько украинцев пользуются ИИ и готовы ли они платить за него
Искусственный интеллект стремительно вошел в повседневную жизнь украинцев. Его все чаще используют в работе, обучении и для поиска информации.
В то же время, несмотря на высокий уровень популярности, пользователи остаются осторожными как в вопросе доверия, так и в готовности платить за такие сервисы. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Gradus, проведенного в марте 2026 года.
Сколько украинцев пользуются ИИ в 2026 году
Сегодня вопрос не только в том, сколько украинцев используют ИИ, но и в том, как именно они это делают. Согласно опросу, 85% украинцев пользуются инструментами искусственного интеллекта регулярно или время от времени.
Чаще всего его применяют для решения повседневных задач, а именно для работы и учебы.
При этом четко прослеживается возрастная разница. Самая молодая аудитория демонстрирует наибольшую вовлеченность — около 60%, тогда как среди старших групп этот показатель составляет лишь примерно 18%.
Именно молодежь выступает драйвером распространения новых технологий, постепенно привлекая к ним другие поколения.
Готовы ли украинцы платить за ИИ
Несмотря на активное использование, большинство украинцев не готовы оплачивать доступ к ИИ. Так, 79% пользуются бесплатными версиями сервисов, лишь 6% имеют платные подписки, а еще 8% уже отказались от платного доступа после предыдущего опыта.
Наиболее популярными инструментами остаются ChatGPT и Gemini, которые значительно опережают другие сервисы по уровню использования.
Как украинцы воспринимают ИИ в сервисах
Опыт взаимодействия с чат-ботами и цифровыми помощниками уже имеют 72% опрошенных. Примерно половина оценивает его положительно, тогда как треть предпочитает общение с живыми операторами.
В целом последний опыт использования ИИ во взаимодействии с бизнесом положительно оценивает большинство пользователей, особенно в возрастной группе 25–34 года.
Как объясняет основательница и CEO Gradus Евгения Близнюк, пользователи демонстрируют избирательное доверие к технологиям. ИИ охотно используют для простых и рутинных задач, а именно для получения быстрых ответов, проверки статуса услуг или помощи с выбором товаров.
Зато в сложных и деликатных вопросах, в частности финансовых операциях или работе с персональными данными, большинство украинцев по-прежнему больше доверяет человеку.
Как проводилось исследование
Опрос проводился 23–24 марта 2026 года методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus.
В нем приняли участие 1000 респондентов — мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением более 50 тыс. человек (за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий).
Несмотря на стремительное распространение искусственного интеллекта в Украине, его использование остается прагматичным.
Пользователи активно применяют ИИ там, где это удобно и быстро, но не спешат платить за сервисы или доверять им в финансовых вопросах. Поэтому дальнейшее развитие технологии будет зависеть не только от ее функциональности, но и от уровня доверия и реальной ценности для людей.