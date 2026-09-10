С 10 сентября в Алло открывается предзаказ на две старшие модели новой серии – REDMI Note 17 Pro 5G и REDMI Note 17 Pro Max 5G. До 16 сентября включительно действует выгода до 3 000 грн, а к каждому смартфону прилагается Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite.

Обе новинки сделаны по концепции качества REDMI Titan: выносливость, большая автономность и возможности, приближенные к флагманским, – в смартфоне на каждый день.

Пять звезд TÜV SÜD: что именно проверяли

REDMI Note 17 Pro Max 5G и REDMI Note 17 Pro 5G стали первыми в индустрии смартфонами с 5-звездной сертификацией TÜV SÜD. Она подтверждает надежность сразу по трем направлениям: устойчивость к падениям, защиту от влаги и производительность батареи.

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Обе модели обладают защитой от пыли и влаги IP66/IP68, а в тестах выдержали падение с высоты до 3 м на гранитную поверхность. Экран дополнительно защищает стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

Меньше поводов волноваться, когда смартфон выскользнул из руки, попал под дождь или очутился на мокрой столешнице.

Батарея 9210 мАч и ресурс на 1 600 циклов

Автономность – центральный аргумент новинок:

REDMI Note 17 Pro Max 5G – 9210 мАч, самая большая батарея из смартфонов Xiaomi, представленных в Европе. Заявленная автономность достигает трех дней, а гиперзарядка 100 Вт через 20 минут возвращает запас энергии на целый день.

REDMI Note 17 Pro 5G – 8340 мАч и гиперзарядка 67 Вт.

Ресурс батареи заложен в расчете на годы: по данным Xiaomi, после 1 600 полных циклов зарядки батарея сохраняет более 80% своей начальной емкости. Это соответствует более чем шести годам типичного пользования – то есть смартфон не должен потерять автономность уже за первые сезоны.

Длинная дорога, день без доступа к розетке, утро после забытой с вечера зарядки – с таким запасом емкости эти ситуации перестают быть проблемой.

1,5K-дисплей, Snapdragon 6 Gen 5 и AI-функции

Обе Pro-модели получили 6,83-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K и пиковой яркостью до 3500 нит: изображение остается детализированным и читаемым даже на улице при ярком солнце.

REDMI Note 17 Pro Max 5G работает на Snapdragon 6 Gen 5 – в расчете на требовательные игры, просмотр 4K-контента и активную многозадачность. REDMI Note 17 Pro 5G дает производительность для повседневной работы и развлечений. Google Gemini и “Обвести и найти” из Google доступны в обеих моделях, Pro Max дополнительно поддерживает Xiaomi HyperAI.

Для съемки новинки предлагают улучшенные портретные возможности, профессиональный режим видео и Live Moment, а также набор AI-инструментов для редактирования: убрать блики или лишний объект и улучшить снимок можно без отдельных программ. REDMI Note 17 Pro Max 5G также пишет видео в 4K с частотой 30 кадр/с.

Pro или Pro Max: в чем разница

REDMI Note 17 Pro 5G – сбалансированный вариант для тех, кому нужен выносливый смартфон на каждый день с большой батареей, надежной защитой и современными возможностями по оптимальному соотношению к цене.

REDMI Note 17 Pro Max 5G – модель с максимальной комплектацией в серии: большая батарея, более быстрая зарядка, более высокая производительность и расширенные возможности фото, видео и AI. Для тех, кто много в пути, снимает и монтирует контент, держит навигацию и несколько приложений открытыми одновременно.

Условия предзаказа

Предзаказать REDMI Note 17 Pro 5G и REDMI Note 17 Pro Max 5G можно в Алло с 10 по 16 сентября 2026 года включительно – с выгодой до 3 000 грн и павербанком Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite в подарок. Это удобный дополнительный запас энергии для смартфона и других гаджетов в пути.

Алло – маркетплейс инновационных товаров от электроники и инструментов до мебели и электромобилей, с доставкой заказов на дом, на почту или в магазины более чем в 100 городах Украины. Выбирайте REDMI Note 17 Pro 5G или REDMI Note 17 Pro Max 5G в зависимости от потребностей – и получите смартфон, рассчитанный на годы активного использования.

Фото: Алло

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