Ведущие разработчики искусственного интеллекта – компании OpenAI, Anthropic PBC и Google DeepMind – начали совместную работу по решению проблем безопасности технологий.

Об этом сообщил руководитель отдела глобальной политики OpenAI Крис Лехейн.

OpenAI, Anthropic и Google DeepMind начали сотрудничество: что известно

По словам Лехейна, взаимодействие между технологическими гигантами продолжается уже несколько недель.

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В компании отмечают, что такая координация действий является необходимой мерой и не нуждается в послаблениях или исключениях из антимонопольного законодательства США.

— Лучше попробовать работать вместе, чтобы предоставить приоритет безопасности, — подчеркнул Лехейн во время брифинга в Вашингтоне.

Он сравнил текущее состояние отрасли ИИ с авиационной сферой, где компании долго сотрудничают ради общей безопасности продуктов и пассажиров.

— Было много случаев, когда компании пытались помочь друг другу в вопросах безопасности, — обозначил Лехейн.

Представитель OpenAI также заявил о поддержке двухпартийных законодательных предложений в Конгрессе США, направленных на предотвращение катастрофических рисков.

Активизация переговоров состоялась после обнародования манифеста руководителя Anthropic Дарио Амодеи, призвавшего временно сдержать разработку мощнейших систем для более глубокого изучения их потенциальной опасности.

Между тем, сенатор Берни Сандерс анонсировал законопроект, призванный запретить разработку так называемого “сверхумного ИИ”, который может выйти из-под контроля человека.

В то же время антимонопольные органы США выражают предостережение относительно подобных союзов.

Глава Федеральной торговой комиссии (FTC) Эндрю Фергюсон заявил о подозрениях, что технологические гиганты могут использовать аргументы о безопасности для создания искусственных барьеров для новых конкурентов.

Источник : Bloomberg

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