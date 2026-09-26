Соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс присоединился к технологическим лидерам, предупреждающим об экзистенциальной опасности стремительного развития искусственного интеллекта.

По его словам, разработки стали достаточно мощными, чтобы при ненадлежащем использовании привести к катастрофическим последствиям глобального масштаба.

Об этом Билл Гейтс заявил в интервью программе Meet the Press на канале NBC.

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Билл Гейтс заявил о катастрофических рисках развития искусственного интеллекта

Гейтс подчеркнул, что главный риск заключается в попадании передовых технологий в руки злоумышленников, ведь саморегулирование технологических гигантов больше не способно обеспечить безопасность.

— Искусственный интеллект, безусловно, достаточно мощный, чтобы повлиять на события, которые, знаете, влекут за собой миллиард смертей. Никогда не было такого мощного оружия, как сочетание людей со злыми намерениями, использующими новейшие инструменты искусственного интеллекта, — подчеркнул Билл Гейтс.

Специалисты отмечают, что злоумышленники могут использовать инструменты ИИ для осуществления масштабных кибератак, дезинформационных кампаний, мошенничества, а также для атаки на критическую инфраструктуру — медицинские учреждения, энергосети и финансовые системы.

Предупреждения Гейтса прозвучали на фоне растущего беспокойства среди самих разработчиков.

В начале сентября со скандалом уволился сотрудник компании Anthropic Джейкоб Коксон, обвинив бывших работодателей (Anthropic и OpenAI) в “игре с человеческими жизнями” ради создания сверхумного ИИ.

Другие специалисты оценивают вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом в ближайшее десятилетие более чем в 10%.

Поэтому руководители ведущих компаний, в частности Дарио Амодей (Anthropic), Сэм Альтман (OpenAI) и Илон Маск, начали публично призывать к замедлению темпов разработки.

Билл Гейтс настаивает, что решение проблемы должно выйти на государственный уровень.

— Нужно, чтобы правоохранительные органы и политики приняли участие в обсуждении того, как будут выглядеть меры предосторожности и мониторинг. И это должно быть обязательным условием, – отметил Гейтс.

Источник : Bloomberg

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