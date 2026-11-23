19 ноября 2026 года состоялся релиз GTA 6 — новой части серии Grand Theft Auto, которую поклонники ждали 13 лет. Игра сразу продемонстрировала впечатляющие коммерческие результаты, поскольку за первые сутки продаж принесла разработчикам $3,79 млрд.

Не менее интересен и масштаб самой игры. Разработчики подготовили большую сюжетную кампанию, многочисленные дополнительные задания и различные активности в открытом мире.

Факты ICTV выяснили, сколько часов потребуется на прохождение GTA 6, сколько времени потратил на игру один из руководителей Rockstar Games и насколько новая часть продолжительнее GTA 5.

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Сколько времени займет прохождение GTA 6

По оценкам тех, кто уже успел ознакомиться с игрой, прохождение основной сюжетной кампании GTA 6 займет около 50 часов. История включает почти 100 миссий, распределенных между пятью главами.

Но тем, кто захочет получить все достижения и трофеи, придется провести в игре значительно больше времени. По предварительным оценкам, на полное прохождение может понадобиться около 200 часов.

Дополнительное время уйдет на исследование игрового мира, выполнение побочных заданий и изучение животного мира. В частности, игрокам предстоит просканировать 170 видов животных, обитающих на территории игры.

Сколько времени потратил на GTA 6 руководитель Rockstar Games

Собственным опытом прохождения игры поделился Роб Нельсон — руководитель разработки и один из руководителей студии Rockstar North.

В интервью The New York Times он рассказал, что потратил на GTA 6 около 80 часов. За это время Нельсон прошел основную историю и выполнил некоторые дополнительные задания, влияющие на развитие сюжета.

Сколько часов занимает прохождение GTA 5

Для сравнения, сюжетная кампания предыдущей основной части серии значительно короче. На прохождение GTA 5 в среднем требуется около 32 часов.

Таким образом, сюжет GTA 6, рассчитанный примерно на 50 часов, почти в 1,5 раза продолжительнее предыдущей части.

Другие игры франшизы также уступают новинке по продолжительности. Например, сюжет GTA 4 занимает около 27 часов, а GTA 3, Vice City и San Andreas вместе — примерно 64 часа.

Сколько времени нужно, чтобы пройти GTA 6 с дополнительными заданиями

Если учитывать дополнительные задания и стремление открыть все достижения, прохождение GTA 6 может растянуться примерно на 200 часов.

Фото: скриншот из трейлера

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