19 ноября 2026 года состоялся релиз игры GTA 6, которую поклонники серии ждали 13 лет. За это время интерес к новой части Grand Theft Auto стал настолько большим, что еще до выхода она установила несколько рекордов по предварительным продажам. А после запуска результаты оказались впечатляющими.

Факты ICTV выяснили, сколько заработали на GTA 6, какую сумму разработчики получили благодаря предзаказам и сколько игра принесла за первые сутки. Также сравним финансовые результаты новой части с показателями GTA 5, которая вышла в 2013 году.

Сколько заработали на GTA 6 по предзаказам

Еще до официального выхода GTA 6 продемонстрировала рекордный спрос. По оценкам аналитической компании Sensor Tower, на предварительных заказах игры разработчики получили около $2,36 млрд. Количество оформленных предзаказов достигло 24,5 млн копий.

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Таким образом, GTA 6 установила рекорд среди видеоигр по доходам от предварительных продаж. Предыдущий рекорд составлял $709 млн, а новая часть Grand Theft Auto превзошла его более чем в три раза.

Аналитики также оценили распределение покупок между игровыми платформами. На PlayStation пришлось 75% доходов от предзаказов, еще 25% обеспечили пользователи Xbox.

Большинство покупателей выбрали более дорогое издание. По данным Sensor Tower, на Ultimate Edition пришлось 82% всех предварительных заказов. Стандартную версию выбрали 18% покупателей.

Сколько заработали на GTA 6 за первые сутки

20 ноября компания Take-Two Interactive, которой принадлежит Rockstar Games, обнародовала первые финансовые результаты запуска игры.

Согласно официальному сообщению компании, GTA 6 принесла $3,79 млрд за первые 24 часа продаж.

Кроме того, Rockstar сообщила, что еще до выхода игры было продано 32,5 млн копий. Это новый рекорд предварительных продаж среди всех игровых платформ.

Сколько заработала GTA 6 за первые дни по сравнению с GTA 5

Чтобы оценить масштаб успеха новой части, достаточно сравнить ее запуск с результатами предыдущей игры серии.

В 2013 году GTA 5 принесла разработчикам около $800 млн за первые 24 часа после выхода. На тот момент это был рекорд для игровой индустрии и один из самых успешных запусков среди развлекательных продуктов.

GTA 6 превзошла этот результат почти в пять раз. Если GTA 5 понадобилось три дня, чтобы преодолеть отметку в $1 млрд, то новая часть получила $3,79 млрд всего за первые сутки.

По данным Reuters, GTA 6 также превзошла кассовые сборы фильма Мстители: Финал, которые составили около $2,94 млрд за весь период проката в кинотеатрах.

Сколько GTA 6 еще может заработать до конца 2026 года

Первые результаты продаж могут быть лишь началом коммерческого успеха игры. Аналитики ожидают, что интерес к проекту сохранится и после стартового периода.

Дополнительным источником доходов для Rockstar в будущем может стать выход игры на ПК и запуск сетевого режима. Однако на момент публикации компания не объявила точные даты этих релизов.

Фото: скриншот из трейлера

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