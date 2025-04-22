Мальта на Евровидении 2025: Мириана Конте осуществила свою мечту с песней Serving

Мальту на Евровидении 2025 представит певица Мириана Конте с композицией Serving. Она выступит девятой во втором полуфинале песенного конкурса, который состоится в швейцарском Базеле.

Больше об исполнительнице, которая шла к победе в нацотборе восемь лет, и песне, которая уже успела вызвать резонанс — далее в материале.

Кто такая Мириана Конте: биография

Мириана Конте родилась 17 декабря 2001 года. Она начала петь в пять лет и с раннего возраста знала, что хочет выступать. Широкой общественности стала известной после участия в мальтийском Х-факторе в 2018-м, а также благодаря неоднократному участию в отборах на Евровидение.

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Впервые Конте вышла на сцену Malta Eurovision Song Contest в 2017 году с песней Don’t Look Down, но финишировала последней. В последующие годы результат улучшался: в 2018-м заняла 12-е место, в 2022-м уже была шестой.

В 2024 году Мириана снова подала заявку на национальный отбор и на этот раз победила. Ее песня Serving набрала 182 балла, получив самую высокую поддержку зрителей, что и обеспечило ей место на сцене Евровидения.

О чем песня Мирианы Конте — Serving

Песня Serving — это манифест силы, свободы и самовыражения. Мириана называет ее “драматичной, рискованной и непримиримой”. Она поет о том, как важно оставаться собой и не сдаваться, даже когда вокруг слышно только критику.

Изначально песня называлась Kant, что на мальтийском означает “пение”. Однако название изменили после замечания со стороны организаторов конкурса из-за созвучия с английским вульгаризмом. Новое название Serving команда артистки выбрала быстро, отметив, что именно это слово лучше всего отражает энергию трека.

Перевод песни Мирианы Конте — Serving

Подаю

У меня есть секрет, который ты должен знать.

Подойди ближе, я прошепчу медленно.

У меня есть секрет, который ты должен знать.

(Шшш…)

Говорят: “Не будь такой громкой”,

“Следи за словами”,

Руки скрещены, не выделяйся.

(Иди за толпой…)

Но я появляюсь — и все кланяются.

Замолчи — я наоборот, еще громче.

Поднимайся — я не отступаю.

(Иди за мной…)

Только любовь, никакой вражды.

Вокруг — энергия королевы.

Во мне — сила.

Вот наш секретный рецепт.

Почему мы позволяем другим решать,

Если можем просто кайфовать от жизни?

Отпусти защиту, танцуй со мной.

Я всегда так делаю.

Serving!

До-ре-ми-фа-с-с-serving!

До-ре-ми-фа-с-с-serving!

Говорят “нет” — делай наоборот.

Сдаешься? Нет, эта девушка не сдается.

Иди за мной.

Только любовь, никакой вражды.

Вокруг — энергия королевы.

Вот наш секретный рецепт…

Почему мы позволяем другим решать,

Если можем просто кайфовать от жизни?

Отпусти защиту, танцуй со мной.

Я всегда так делаю.

Всегда.

Serving!

До-ре-ми-фа-с-с-serving!

До-ре-ми-фа-с-с-serving!

У меня есть секрет, который ты должен знать…

До-ре-ми-фа-со…

Мириана Конте — Serving на Евровидении 2025: видео выступления

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