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Мальта на Евровидении 2025: Мириана Конте осуществила свою мечту с песней Serving

Міріана Конте - Мальта на Євробаченні 2025
Фото: Eurovision

Мальту на Евровидении 2025 представит певица Мириана Конте с композицией Serving. Она выступит девятой во втором полуфинале песенного конкурса, который состоится в швейцарском Базеле.

Больше об исполнительнице, которая шла к победе в нацотборе восемь лет, и песне, которая уже успела вызвать резонанс — далее в материале.

Кто такая Мириана Конте: биография

Мириана Конте родилась 17 декабря 2001 года. Она начала петь в пять лет и с раннего возраста знала, что хочет выступать. Широкой общественности стала известной после участия в мальтийском Х-факторе в 2018-м, а также благодаря неоднократному участию в отборах на Евровидение.

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Впервые Конте вышла на сцену Malta Eurovision Song Contest в 2017 году с песней Don’t Look Down, но финишировала последней. В последующие годы результат улучшался: в 2018-м заняла 12-е место, в 2022-м уже была шестой.

В 2024 году Мириана снова подала заявку на национальный отбор и на этот раз победила. Ее песня Serving набрала 182 балла, получив самую высокую поддержку зрителей, что и обеспечило ей место на сцене Евровидения.

О чем песня Мирианы Конте — Serving

Песня Serving — это манифест силы, свободы и самовыражения. Мириана называет ее “драматичной, рискованной и непримиримой”. Она поет о том, как важно оставаться собой и не сдаваться, даже когда вокруг слышно только критику.

Изначально песня называлась Kant, что на мальтийском означает “пение”. Однако название изменили после замечания со стороны организаторов конкурса из-за созвучия с английским вульгаризмом. Новое название Serving команда артистки выбрала быстро, отметив, что именно это слово лучше всего отражает энергию трека.

Перевод песни Мирианы Конте — Serving

Подаю

У меня есть секрет, который ты должен знать.
Подойди ближе, я прошепчу медленно.
У меня есть секрет, который ты должен знать.
(Шшш…)

Говорят: “Не будь такой громкой”,
“Следи за словами”,
Руки скрещены, не выделяйся.
(Иди за толпой…)

Но я появляюсь — и все кланяются.
Замолчи — я наоборот, еще громче.
Поднимайся — я не отступаю.
(Иди за мной…)

Только любовь, никакой вражды.
Вокруг — энергия королевы.
Во мне — сила.
Вот наш секретный рецепт.

Почему мы позволяем другим решать,
Если можем просто кайфовать от жизни?
Отпусти защиту, танцуй со мной.
Я всегда так делаю.

Serving!
До-ре-ми-фа-с-с-serving!
До-ре-ми-фа-с-с-serving!

Говорят “нет” — делай наоборот.
Сдаешься? Нет, эта девушка не сдается.
Иди за мной.

Только любовь, никакой вражды.
Вокруг — энергия королевы.
Вот наш секретный рецепт…

Почему мы позволяем другим решать,
Если можем просто кайфовать от жизни?
Отпусти защиту, танцуй со мной.
Я всегда так делаю.
Всегда.

Serving!
До-ре-ми-фа-с-с-serving!
До-ре-ми-фа-с-с-serving!

У меня есть секрет, который ты должен знать…
До-ре-ми-фа-со…

Мириана Конте — Serving на Евровидении 2025: видео выступления

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