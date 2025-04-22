Райан Гослинг появится в Звездных войнах: анонсирован новый фильм франшизы
Компания Lucasfilm официально подтвердила запуск нового самостоятельного фильма из вселенной Звездных войн, который будет называться Звездный истребитель (Starfighter). Главную роль в ленте исполнит Райан Гослинг.
Очередная картина в рамках культовой франшизы выйдет в прокат в мае 2027 года и не будет связана с основной девятисерийной сагой Скайуокеров.
Звездные войны: Звездный истребитель — что известно о фильме
Проект анонсировали президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и креативный директор Дэйв Филони во время события Star Wars Celebration в Токио. Режиссером выступит Шон Леви, известный по фильму Дэдпул и Росомаха, а сценарий напишет Джонатан Троппер.
— Быть здесь и видеть всех вас чрезвычайно вдохновляет. Это еще раз напоминает, какой вес могут иметь фильмы, особенно эти фильмы… Все, на что мы можем надеяться: Пусть сила фанатов будет с нами”- сказал Гослинг на мероприятии.
В свою очередь Шон Леви отметил, что творческая команда проекта — тоже фанаты.
— Мы знаем, насколько важны эти истории, потому что сами выросли на них и сидели в том же зале, что и вы, — обратился к поклонникам фантастической саги режиссер.
Сюжет новой ленты будет разворачиваться через пять или шесть лет после событий Эпизода IX: Скайуокер. Восход, завершившего основную сагу.
Слухи об участии Гослинга ходили уже несколько месяцев, что необычно для франшизы, которая обычно избегает слишком звездных актеров в ключевых ролях. По данным СМИ, роль в новом фильме предлагали актрисе Мики Мэдисон, которая получила Оскар за Анору, но она отказалась от участия в проекте.
Кроме того, Lucasfilm планирует на май 2026 года выход фильма Мандалорец и Грогу. Этот же год станет премьерным для нового анимационного сериала Maul: Shadow Lord, посвященного Дарту Молу — антагонисту из фильма Эпизод I: Скрытая угроза.