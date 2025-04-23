Франция на Евровидении 2025: кто такая Луан Эмера и чем она известна

Францию на Евровидении 2025 представит певица и актриса Луан Эмера с песней Maman. Она выйдет на международную сцену в Базеле в гранд-финале, который состоится в субботу, 17 мая.

Что известно о представительнице Франции на Евровидении 2025 Луан Эмере и о чем ее конкурсный трек — читайте далее в материале.

Кто такая Луан Эмера: биография

Луан Эмера (настоящее имя — Анн Пешер) родилась во французском городе Энен-Бомон 26 ноября 1996 года. Ее карьера начала стремительно развиваться в 2013 году, когда она приняла участие в вокальном талант-шоу The Voice и дошла до полуфинала.

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После этого Луан пригласили сняться в фильме Семья Белье — она сыграла роль 16-летней Паулы, которая является единственным человеком в семье, слышащим глухих людей. В ленте певица исполнила ряд песен Мишеля Сарду, в том числе Je vole. За эту роль Луан отметили как самую перспективную актрису на церемонии вручения кинопремии Сезар 2015.

12 марта 2025 года вышел дебютный студийный альбом певицы Chambre. Работа увенчалась успехом, а сингл Avenir возглавил французские чарты.

Отметим, что Франция входит в страны Большой пятерки, поэтому Луан Эмера автоматически попадает в финал Евровидения 2025. Но она также выйдет на сцену с песней Maman во втором полуфинале (15 мая) — между выступлениями стран-участниц.

О чем песня Луан Эмери — Maman

Конкурсный трек для Евровидения 2025 Луан написала в сотрудничестве с французским продюсером Тристаном Сальвати. Maman — это трогательная песня, в которой артистка описывает путешествие всей своей жизни: путь ребенка, ставшего женщиной, дочери, которая превратилась в мать.

Луан представила композицию Maman 15 марта 2025 года на заключительном регбийном матче Турнира шести наций Франция — Шотландия. Выступление состоялось на 80-тысячном стадионе Стад-де-Франс.

Перевод песни Луан Эмери — Maman

Мама

Никаких больше любовников

Никаких больше кроватей

В конце концов, ты видишь

Я наладила свою жизнь

Но пустота велика

Вопросов тоже много

Как ты там?

Видишь ли все, что здесь происходит?

Я сильно изменилась

Я выросла

От тебя я сохранила

Все, что делает меня той, кто я есть Теперь мне лучше, и я знаю, куда иду по жизни

Я перестала считать годы

И если раньше я мечтала остановить время

То теперь уже меня называют “мама” Мама, мама, мама Я нашла любовь

Незабвенную

Знаешь, прям настоящую, “навсегда”

Даже когда время летит

Когда он держит меня за руку

Я больше ничего не боюсь

И это напоминает мне о том

Как за руку меня держала ты Теперь мне лучше, и я знаю, куда иду по жизни

Я перестала считать годы

И если раньше я мечтала остановить время

То теперь уже меня называют “мама” Мама, мама, мама

Мама, мама, мама Теперь мне лучше, и я знаю, куда иду по жизни

Я перестала считать годы

И если раньше я мечтала остановить время

То теперь уже меня называют “мама” Мама, мама, мама

Мама, мама Раньше я мечтала остановить время

Теперь меня называют

Мама.

Луан Эмера — Maman на Евровидении 2025: видео выступления

Фото: видео с выступления Луан Эмери

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