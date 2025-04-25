Ставки букмекеров на Евровидение 2025: Украина уже не в десятке
Букмекеры продолжают принимать ставки на участников Евровидения 2025, до которого остается все меньше времени.
Кардинальных сдвигов в прогнозной таблице не происходит, однако Украина не значительно, но сдвинулась вниз в рейтинге.
Напомним, что в швейцарский Базель в мае поедет группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
Прогнозы букмекеров на Евровидение 2025
На первой строчке таблицы, содержащей названия 38 стран, стабильно держится Швеция с 25% и песней о сауне от комедийной группы Kaj, которой многие предвещают победу.
Далее первая пятерка также остается без особых сюрпризов, только проценты по ставкам меняются и некоторые страны меняются местами. На втором месте так же находится Австрия (15%), за ней замыкает первую тройку Франция (9%). Израиль и Нидерланды поменялись местами, хотя шансы на выигрыш им дают одинаковые — по 5%.
Украина довольно долго удерживала десятую строчку в таблице, но уже не первый день занимает 11-ю, уступив место в десятке Албании.
Аутсайдеры и другие участники прогноза
Начиная с 11-й позиции, в списке расположились страны, чьи шансы на победу по состоянию на сейчас оценивают лишь в 1%. Однако возросло количество аутсайдеров с еще более низким показателем. Таких было девять, а стало 12: Азербайджан, Словения, Дания, Сербия, Люксембург, Армения, Португалия, Латвия, Грузия, Исландия, Черногория и Хорватия.
Прогнозы букмекеров на Евровидение 2025 формируются на основе общей репутации стран, предыдущих результатов и интереса к участникам.
Фото: скриншот с канала Eurovision Song Contest