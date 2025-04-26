Кто покинул МастерШеф 15 в 9-м выпуске — на кухне с фан-базой и победителями

В субботу, 26 апреля, на телеканале СТБ прошел 9-й выпуск кулинарного проекта МастерШеф 15. В новом выпуске на кухню к аматорам попала фан-база шоу, которая знает все нюансы проекта. Готовили аматоры также для них.

Как прошел 9-й выпуск кулинарного проекта и кто покинул МастерШеф 26.04.25 – далее в материале.

Как прошел 9-й выпуск МастерШеф 15

Кроме фан-базы, на кухне также появились победительницы прошлых сезонов МастерШеф, а именно — Валерия Матрохина, Алина Бурик и Наталка Никишина. Они стали капитанами команд в первом конкурсе, разработали особое меню и придумали концепции, чтобы удивить поклонников проекта.

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— Наверняка у вас были участники из прошлых сезонов, за которых вы болели. Участники сегодня будут су-шефами. А капитанами станут те, кого обожаем и мы, и все зрители, — победительницы прошлых сезонов — Валерия Матрохина, Алина Бурик и Наталка Никишина, — сообщили судьи аматорам.

В итоге, победила команда синих, которую возглавила Алина. Проиграли желтые, капитаном которых была Наталка, а черные фартуки получили Анастасия Жуга и Дэн Шебеко.

Во втором конкурсе капитанами стали Екатерина Павлинская и Валерий Гармаш. Каждый из них выбрал себе су-шефа, а сам был вынужден покинуть кухню.

Задачей команд стало приготовить блюдо страны, определенные атрибуты которой аматоры перед этим увидели в чемоданах. Если капитан угадал страну, из которой приготовленное блюдо, его подавали судьям.

Победила команда Екатерины. Черные фартуки получили Валерий Гармаш и Денис Савенко.

Кто покинул Мастер Шеф 15 в 9-м выпуске

На этой неделе участникам повезло, поскольку все достойно справились с заданиями. По итогу, среди тех, кто покинул МастерШеф 26.04.25, не оказалось никого. На следующей неделе битву продолжат все любители.

Напомним, что в 8-м выпуске МастерШеф 15 покинули сразу две участницы — Алина Барвенко и Ася Цаликова.

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