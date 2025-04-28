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Когда состоится Евровидение 2025: даты полуфиналов и финала

Євробачення
Фото: Getty Images

Евровидение — это событие, которое каждый год с нетерпением ждут миллионы людей по всему миру. В 2025 году международный песенный конкурс состоится в швейцарском городе Базель.

Даты проведения Евровидения 2025 и список стран-участниц определены. Поэтому еврофаны уже готовятся к масштабному музыкальному действу.

Когда состоится Евровидение 2025 — даты

Первый полуфинал Евровидения 2025 состоится во вторник, 13 мая. Второй полуфинал запланирован на четверг, 15 мая.

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Победителя нынешнего конкурса мы узнаем в гранд-финале, который пройдет в субботу, 17 мая.

Всего в Евровидении 2025 примут участие 37 стран. Из каждого полуфинала дальше пройдет по 10 участников. В гранд-финале к ним присоединятся представители государств “большой пятерки” (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса Швейцария.

Украину в Базеле будет представлять группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Коллектив выйдет на сцену Евровидения 2025 в первом полуфинале под номером 5.

Недавно Ziferblat рассказывали о подготовке конкурсного номера. Музыканты заверили, что их выступление будет “кардинально другим” по сравнению с тем, что зрители видели во время Нацотбора.

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